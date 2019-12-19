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    Instagram видалятиме рекламу сигарет та зброї

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    Instagram видалятиме рекламу сигарет та зброї

    Соцмережа запровадить «особливі обмеження» щодо реклами алкоголю та дієтичних добавок

    Соціальна мережа Instagram видалятиме пости з рекламою вейпів, тютюну та зброї.

    Про це повідомляє видання The Verge.

    Крім цього, соцмережа запровадить «особливі обмеження» щодо реклами алкоголю та дієтичних добавок. У цих випадках компанія дозволить творцям контенту обмежувати його перегляд користувачам, які не досягли необхідного віку.

    Крім того, компанія Facebook — власник Instagram — має намір запустити сторінку Brand Collabs Manager для інфлюенсерів. Там вони зможуть обмінюватися думками та взаємодіяти з брендами і знаходити потенційних рекламодавців, які відповідають їхній аудиторії.

    Раніше розробники соціальної мережі Instagram запустили систему, яка буде застерігати користувачів не підписувати свої фотографії образливими текстами.

    тютюнові вироби Facebook соціальні мережі Instagram
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