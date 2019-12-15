Пасажира літака, який оголив ноги запропонували «посадити в тюрму»
Деякі глядачі заявили, що відчули себе погано під час перегляду
Пасажира літака, який оголив ноги захотіли посадити до в’язниці після того, як відео з ним було опубліковано на сторінці в Instagram.
На кадрах видно, як чоловік закинув босу ногу на коліно і почав віддирати мізинцем шкіру на п’яті. Пасажир, що сидів поруч записав все на відео, і підписав: «Щасливого п’ятничного польоту зі ступнями!». Відеозапис подивилися 315 тисяч разів, багато користувачів залишили негативні коментарі.
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Happy #FlyingFeetFriday, ya’ll!!All kinds of NOPE happening up in hurrrr... #pickemifyougotem • • • #passengershaming [: @scottmunnsmusic] #flyingfeet #instagramaviation #comeflywithme #airlinelife #airplaneetiquette #frequentflyer #crewlife #plane #aviation #cabincrew #avgeek #cabincrewlife #flightattendant #flightattendantlife #stewardess #flightattendantproblems #travel #flightattendants #instapassport #aviationgeek #FAlife #airtravel #travelgram #traveltips #pilotlife #frequentflier
У коментарях обурилися діями пасажира. Один користувач написав, що хотів би повернути 50-ті роки, коли люди вбиралися для подорожей, а не так, як зараз. Деякі заявили, що відчули себе погано під час перегляду. Один з користувачів запропонував засудити чоловіка до трьох років позбавлення волі за таку поведінку, і його підтримали.