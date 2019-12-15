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    У світі

    Пасажира літака, який оголив ноги запропонували «посадити в тюрму»

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    Пасажира літака, який оголив ноги запропонували «посадити в тюрму»
    Скріншот

    Деякі глядачі заявили, що відчули себе погано під час перегляду

    Пасажира літака, який оголив ноги захотіли посадити до в’язниці після того, як відео з ним було опубліковано на сторінці в Instagram.

    На кадрах видно, як чоловік закинув босу ногу на коліно і почав віддирати мізинцем шкіру на п’яті. Пасажир, що сидів поруч записав все на відео, і підписав: «Щасливого п’ятничного польоту зі ступнями!». Відеозапис подивилися 315 тисяч разів, багато користувачів залишили негативні коментарі.

    У коментарях обурилися діями пасажира. Один користувач написав, що хотів би повернути 50-ті роки, коли люди вбиралися для подорожей, а не так, як зараз. Деякі заявили, що відчули себе погано під час перегляду. Один з користувачів запропонував засудити чоловіка до трьох років позбавлення волі за таку поведінку, і його підтримали.

    літак чоловік Instagram
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