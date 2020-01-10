  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    В окупованому Криму невідомі зруйнували пам'ятник вождю більшовиків Леніну

    • Розсилка
    Монумент розташовувався в парку імені Івана Франка і був мінікопією нереалізованого проекту Палацу Рад - будівлі в Москві зі скульптурою Леніна на вершині - В окупованому Криму невідомі зруйнували пам'ятник вождю більшовиків Леніну
    Монумент розташовувався в парку імені Івана Франка і був мінікопією нереалізованого проекту Палацу Рад - будівлі в Москві зі скульптурою Леніна на вершині

    Місцева влада Євпаторії заявила, що юридично жодного пам'ятника у парку не існувало

    В окупованому Криму у парку міста Євпаторія невідомі зруйнували пам’ятник вождю більшовиків Леніну. Про це повідомляє Інтерфакс в п'ятницю, 10 січня.

    Зазначається, що так звана «місцева влада» почала перевірку, оскільки не давала дозволу на знесення монумента.

    «Після цього (перевірки - ред.) дамо розширений коментар, але юридично жодного пам'ятника там не існує», - заявив «глава адміністрації міста» Роман Тихончук.

    Монумент розташовувався в парку імені Івана Франка і був мінікопією нереалізованого проекту Палацу Рад - будівлі в Москві зі скульптурою Леніна на вершині.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    В окупованому Криму невідомі зруйнували пам'ятник вождю більшовиків Леніну
    В окупованому Криму невідомі зруйнували пам'ятник вождю більшовиків Леніну
    В окупованому Криму невідомі зруйнували пам'ятник вождю більшовиків Леніну
    В окупованому Криму невідомі зруйнували пам'ятник вождю більшовиків Леніну
    В окупованому Криму невідомі зруйнували пам'ятник вождю більшовиків Леніну
    В окупованому Криму невідомі зруйнували пам'ятник вождю більшовиків Леніну
    В окупованому Криму невідомі зруйнували пам'ятник вождю більшовиків Леніну
    В окупованому Криму невідомі зруйнували пам'ятник вождю більшовиків Леніну

    Так звана «міськадміністрація» назвала територію парку запущеною, а пам'ятник - занедбаним. «У 2016 році там почалася будівництво парку розваг», - заявив Тихончук.

    Нагадаємо, що раніше активісти заявили про знесення останнього пам'ятника Калініну в Україні. Через бюрократичну тяганину процес знесення пам'ятника затягнувся більш ніж на три місяці.

    Також повідомлялося, що в Харкові зруйнували пам'ятник Максиму Горькому. Скинутий з постаменту пам'ятник виявив працівник комунального підприємства під час обходу території.

    Крим декомунізація місцева влада будівництво активісти пам'ятник влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ