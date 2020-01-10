В окупованому Криму невідомі зруйнували пам'ятник вождю більшовиків Леніну



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Монумент розташовувався в парку імені Івана Франка і був мінікопією нереалізованого проекту Палацу Рад - будівлі в Москві зі скульптурою Леніна на вершині

Місцева влада Євпаторії заявила, що юридично жодного пам'ятника у парку не існувало

В окупованому Криму у парку міста Євпаторія невідомі зруйнували пам’ятник вождю більшовиків Леніну. Про це повідомляє Інтерфакс в п'ятницю, 10 січня.

Зазначається, що так звана «місцева влада» почала перевірку, оскільки не давала дозволу на знесення монумента.

«Після цього (перевірки - ред.) дамо розширений коментар, але юридично жодного пам'ятника там не існує», - заявив «глава адміністрації міста» Роман Тихончук.

Монумент розташовувався в парку імені Івана Франка і був мінікопією нереалізованого проекту Палацу Рад - будівлі в Москві зі скульптурою Леніна на вершині.

Так звана «міськадміністрація» назвала територію парку запущеною, а пам'ятник - занедбаним. «У 2016 році там почалася будівництво парку розваг», - заявив Тихончук.

Нагадаємо, що раніше активісти заявили про знесення останнього пам'ятника Калініну в Україні. Через бюрократичну тяганину процес знесення пам'ятника затягнувся більш ніж на три місяці.

Також повідомлялося, що в Харкові зруйнували пам'ятник Максиму Горькому. Скинутий з постаменту пам'ятник виявив працівник комунального підприємства під час обходу території.