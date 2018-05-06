Прем’єр Ізраїлю зібрався в Москву 9 травня

Нетаньягу запрошений на військовий парад в столиці РФ

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 9 травня в рамках офіційного робочого візиту відвідає Москву. Про це повідомляє прес-служба Кремля. «Він запрошений на військовий парад, присвячений 73-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні», - йдеться в повідомленні. Також відбудуться



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Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу

Нетаньягу запрошений на військовий парад в столиці РФ

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 9 травня в рамках офіційного робочого візиту відвідає Москву. Про це повідомляє прес-служба Кремля.

«Він запрошений на військовий парад, присвячений 73-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні», - йдеться в повідомленні.

Також відбудуться переговори президента Росії Володимира Путіна і прем’єр-міністра Ізраїлю, під час яких Біньямін Нетаньягу має намір обговорити з Путіним ситуацію на Близькому Сході.

Домовленість про зустріч була досягнута під час телефонної розмови Путіна і Нетаньягу 30 квітня. «Тоді лідери домовилися зустрітися найближчим часом», — йдеться в комюніке канцелярії Ізраїлю.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 30 квітня заявив, що країна здобула точні копії приблизно 55 тисяч документів, які, ймовірно, містять «викривальні» відомості про ядерну програму Ірану, включно з доказами того, що Тегеран намагається отримати ядерну зброю.

За його словами, після підписання ядерної угоди 2015 року Тегеран сховав архіви своєї ядерної програми.

Нетаньягу додав, що ядерна угода ґрунтується на брехні. За словами прем'єра, Ізраїль поділився інформацією зі Сполученими Штатами Америки.

Натомість Іран розкритикував заяви Нетаньяху про ядерну програму Тегерану