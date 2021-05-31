«Інтер», СТБ, «1+1», ICTV: Провайдер підказав, як безкоштовно дивитися популярні телеканали

«Ланет», який припинив трансляцію популярних українських каналів, показав, як їх дивитись безплатно

Провайдер «Ланет» розповів клієнтам, як безплатно дивитися серіали і передачі ефірних каналів «1+1», Новий канал, ICTV, СТБ, «Інтер» та «Україна». Про це повідомляється на Facebook-сторінці компанії.

У березні 2021 StarLightMedia, «Медіа Група Україна», «1+1 media» і Inter Media Group достроково розірвали договори про ретрансляцію їх телеканалів, які були укладені на 2021 рік, з мережею «Ланет».

«Більшість глядачів не знають, що канали медіагруп є безкоштовними. Вони монетизуються за рахунок реклами, якою заповнений ефір приблизно на 15%. Глядачі протягом години перегляду одного з цих каналів дивляться по 9 хвилин реклами. І це без урахування спонсорських згадок і проявів безпосередньо під час шоу або передач», – пояснив провайдер.

Контент цих телеканалів безкоштовно доступний на різних майданчиках, що дозволяють без додаткових витрат дивитися телешоу і передачі. У «Ланет» нагадали про кілька способів, як це можна зробити.

«Цифрове ефірне телебачення Т2 дає можливість безкоштовно переглядати відеотрансляцію декількох десятків каналів від 32 до 48 українських телеканалів у залежності від регіону («1+1», ICTV, «Інтер», «Україна», СТБ, Новий канал, ТЕТ, НТН, К1, К2, М1, НЛО TV та інші). Досить підключити звичайну антену до сучасного телевізора, більшість з яких мають вже вбудований DVB-T2 тюнер. Або підключити зовнішній Т2-тюнер для старих моделей телевізорів», – відзначив провайдер.

Також у провайдера нагадали, що улюблені передачі можна вільно дивитись на YouTube-сторінках телеканалів.

«Не всім відомо, але більшість телеканалів мають офіційні сторінки на відеосервісі YouTube. На яких розміщують багато контенту власного виробництва, що транслюється в ефірі. Там можна знайти улюблені шоу та серіали.

Для безперешкодного перегляду відеоконтенту в YouTube потрібен перш за все якісний та стабільний інтернет-зв'язок. А гігабітний Інтернет дозволяє дивитись відео на YouTube у максимальній якості, навіть в 4К», - додали в «Ланет».

Як відомо, один з найбільших інтернет-провайдерів України «Ланет» припинив трансляцію найпопулярніших українських каналів. Мова йде про телеканали чотирьох медіагруп (StarLightMedia, Медіа Групи Україна, 1+1 media і Інтер).