СБУ затримала «смотрящого» за Харківщиною, якого шукала чотири роки

ЗМІ з'ясували, що затриманого кримінального авторитета звати Вадим Ізотов на прізвисько Ізот

У Сумах правоохоронці затримали кримінального авторитета, який перебував у всеукраїнському розшуку за вчинення тяжких злочинів. Затриманого вважають так званим смотрящим за Харківською областю.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Чоловіка затримали за місцем його тимчасового проживання, де він переховувався від правосуддя з 2017 року.

Як розповів керівник пресцентру Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, чоловіка було затримано під час масштабної спецоперації Служба безпеки. Він майже чотири роки перебував у всеукраїнському розшуку за вчинення тяжких злочинів.

Оперативники спецслужби встановили місцезнаходження зловмисника, який у кримінальних колах вважається «смотрящим» за Харківською областю. За даними слідства, фігурант причетний до вчинення низки злочинів, у тому числі незаконного поводження зі зброєю, а також опору і погрозам правоохоронцям. За скоєне йому загрожує позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Співробітники СБУ затримали зловмисника за місцем його тимчасового проживання у Сумах, де він переховувався від правосуддя з 2017 року.

Наразі вирішується питання щодо застосування до затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також перевіряється можлива причетність фігуранта до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Спецоперація проводилась співробітниками Управління Служби безпеки України у Харківській області спільно з Управлінням стратегічних розслідувань у Харківській області ДСР Національної поліції та Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Depo.Харків з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє, що затриманого кримінального авторитета звати Вадим Ізотов на прізвисько Ізот.