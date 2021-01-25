Інтерпол остаточно відмовив НАБУ – Дмитро Вовк

Колишній голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк

Колишній голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк

Ексочільник НКРЕКП звинувачує Антикорупційне бюро у брехні

Колишній голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк заявив, що Інтерпол остаточно став на його бік та відмовив НАБУ.

«Після майже півторарічного розгляду сьогодні отримали звістку з штаб-квартири Інтерполу в місті Ліон, Франція - набуло чинності рішення про видалення даних щодо мене з баз Інтерполу. Довідку для пред'явлення за місцем вимоги додаю», – написав Вовк.

Рішення про видалення було прийнято на 114 сесії Комісії з контролю за файлами Інтерполу (відбувалась 5-9 жовтня 2020 року) та є продовженням їхнього попереднього рішення від 21 лютого 2020 року про превентивне блокування запиту НАБУ щодо Вовка.

«Це рішення Інтерполу, як незалежної міжнародної організації, є ще однією красномовною оцінкою якості матеріалів НАБУ - їх «доказовості», «об'єктивності», «неупередженості» та «перспективності».

Додатково зазначу про кінець епохи брехні НАБУ про начебто мій міжнародний розшук - Генеральний секретаріат Інтерполу повідомив наступне:

- що вже закликав всі національні поліцейські бюро забезпечити оновлення національних баз та підтвердити відсутність даних щодо мене;

- факт невідповідністі Конституції та Правилам Інтерполу будь-якої міжнародної поліцейської співпраці щодо мене», - написав колишній очільник НКРЕКП та подякував всім, хто вірив та підтримував.

Також у грудні 2020 року Вовк попереджав, що НАБУ доведеться відповісти за справу «Роттердам+». За словами Вовка, безпідставне розслідування цієї справи обійшлося платникам податків у понад 100 млн грн.

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