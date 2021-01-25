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    Інтерпол остаточно відмовив НАБУ – Дмитро Вовк

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    <span>Колишній голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк</span> - Інтерпол остаточно відмовив НАБУ – Дмитро Вовк
    Колишній голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк
    Фото з відкритих джерел

    Ексочільник НКРЕКП звинувачує Антикорупційне бюро у брехні

    Колишній голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк заявив, що Інтерпол остаточно став на його бік та відмовив НАБУ. 

    «Після майже півторарічного розгляду сьогодні отримали звістку з штаб-квартири Інтерполу в місті Ліон, Франція - набуло чинності рішення про видалення даних щодо мене з баз Інтерполу. Довідку для пред'явлення за місцем вимоги додаю», – написав Вовк.

    Рішення про видалення було прийнято на 114 сесії Комісії з контролю за файлами Інтерполу (відбувалась 5-9 жовтня 2020 року) та є продовженням їхнього попереднього рішення від 21 лютого 2020 року про превентивне блокування запиту НАБУ щодо Вовка.

    «Це рішення Інтерполу, як незалежної міжнародної організації, є ще однією красномовною оцінкою якості матеріалів НАБУ - їх «доказовості», «об'єктивності», «неупередженості» та «перспективності».

    Додатково зазначу про кінець епохи брехні НАБУ про начебто мій міжнародний розшук - Генеральний секретаріат Інтерполу повідомив наступне:

    - що вже закликав всі національні поліцейські бюро забезпечити оновлення національних баз та підтвердити відсутність даних щодо мене;

    - факт невідповідністі Конституції та Правилам Інтерполу будь-якої міжнародної поліцейської співпраці щодо мене», - написав колишній очільник НКРЕКП та подякував всім, хто вірив та  підтримував.

    Також у грудні 2020 року Вовк попереджав, що НАБУ доведеться відповісти за справу «Роттердам+»За словами Вовка, безпідставне розслідування цієї справи обійшлося платникам податків у понад 100 млн грн.

     Читайте також інтерв'ю Главкома: 
    Теги: НКРЕКП НАБУ Дмитро Вовк Інтерпол розслідування
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