Інтерпол остаточно відмовив НАБУ – Дмитро Вовк

Інтерпол остаточно відмовив НАБУ – Дмитро Вовкдокумент
Ексочільник НКРЕКП звинувачує Антикорупційне бюро у брехні
Колишній голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк заявив, що Інтерпол остаточно став на його бік та відмовив НАБУ.
«Після майже півторарічного розгляду сьогодні отримали звістку з штаб-квартири Інтерполу в місті Ліон, Франція - набуло чинності рішення про видалення даних щодо мене з баз Інтерполу. Довідку для пред'явлення за місцем вимоги додаю», – написав Вовк.
Рішення про видалення було прийнято на 114 сесії Комісії з контролю за файлами Інтерполу (відбувалась 5-9 жовтня 2020 року) та є продовженням їхнього попереднього рішення від 21 лютого 2020 року про превентивне блокування запиту НАБУ щодо Вовка.
«Це рішення Інтерполу, як незалежної міжнародної організації, є ще однією красномовною оцінкою якості матеріалів НАБУ - їх «доказовості», «об'єктивності», «неупередженості» та «перспективності».
Додатково зазначу про кінець епохи брехні НАБУ про начебто мій міжнародний розшук - Генеральний секретаріат Інтерполу повідомив наступне:
- що вже закликав всі національні поліцейські бюро забезпечити оновлення національних баз та підтвердити відсутність даних щодо мене;
- факт невідповідністі Конституції та Правилам Інтерполу будь-якої міжнародної поліцейської співпраці щодо мене», - написав колишній очільник НКРЕКП та подякував всім, хто вірив та підтримував.
Також у грудні 2020 року Вовк попереджав, що НАБУ доведеться відповісти за справу «Роттердам+». За словами Вовка, безпідставне розслідування цієї справи обійшлося платникам податків у понад 100 млн грн.