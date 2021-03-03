Любомир Рак: У Центрі легеневого здоров’я Львова заповнені усі «ковідні» ліжка

«Я вакцинувався. Побічних дій не спостерігав»

В Україні спостерігається зростання захворюваності на Covid-19, що свідчить про початок третьої хвилі коронавірусу. Це сьогодні визнав глава Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов. Урядовець запевнив: медична система до цього готова.

«Не секрет, що світ вже стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу. Наша медична система готова до неї, але висоту хвилі можемо злагодити ми з вами. Відповідь проста – вакцинація», – пояснив міністр.

Та попри всі запевнення влади вакцинація в Україні просувається у темпі черепахи: за 2 березня було щеплено близько 2 тис. людей – це на 219 щеплень більше, ніж 1 березня. Вакцинацію здійснювали 39 мобільних бригад з імунізації. Згідно з планами МОЗ, до кінця поточного тижня кількість щеплень має збільшитися до 10 тисяч на день, а до кінця року зможуть вакцинуватися усі охочі.

Тим часом кількість шпиталізацій невпинно зростає: лише за 2 березня на лікарняних ліжках опинилися 3,5 тис. пацієнтів. Спалах у Західній Україні, найгостріший – на Івано-Франківщині.

В інтерв’ю «Главкому» директор львіського Центру легеневого здоров’я Любомир Рак підтведжує: кількість хворих зростає, ще трохи – і доведеться розгортати резервні ліжка.

До слова, саме сьогодні Центр легеневого здоров’я оприлюднив статистику щодо своїх пацієнтів за останні 11 місяців. Так, з квітня минулого року по кінець лютого поточного року з 3126 пацієнтів, які поступили на стаціонар, 2309 мали «ковідну» пневмонію

Дві третини пацієнтів Центру за останні 11 місяців лікувалися від наслідків коронавірусу

З 3126 померли 225, з них 198 пацієнтів – із вірусною пневмонією ,спричиненою коронавірусною інфекцією.

З 3126 пацієнтів Центру за останні 11 місяців померли – 198

Пане Любомире, яка наразі заповнюваність «ковідних» ліжок у вашій лікарні?

Наплив великий, заповнені усі ліжка – дві сотні. Точну цифру сказати не можу, впродовж дня вона змінюється: хтось виписується, хтось поступає. Персоналу для обслуговування цих місць зараз вистачає.

Куди будете класти, якщо хворі продовжать поступати?

У нас є резервних 200 ліжок, вони забезпечені лише кисневими концентраторами. Якщо наплив продовжиться, будемо задіювати ці місця.

Днями лікар-інфекціоніст, позаштатний спеціаліст МОЗ України Ольга Голубовська заявила, що за останній місяць дуже змінився перебіг коронавірусної хвороби: довше проявляються симптоми – запалення легень, температура… Які ваші спостереження?

Ми лікуємо хворих на Covid-19 з пневмоніями: середньої важкості та важких. Ці «ковідні» запалення легень лікуються довше за інші, бактеріальні пневмонії. У середньому, десь 14-15 днів стаціонару. Можу точно сказати, що важкість пацієнтів збільшилась, вони усі потребують кисню. Щодо вашого питання – так, справді, зараз довше хворіють.

Чи змінився середній вік ваших пацієнтів – станом на зараз і місяць-два тому?

Так, зараз поступає більше пацієнтів, молодших 50-ти років.

У вересні в інтерв’ю «Главкому» ви скаржилися, що коштів, які Національна служба здоров’я виділяє на лікування кожного випадку, вистачає лише на витратні матеріали, а ліки пацієнти вимушені купувати за власні кошти. Чи змінилась ситуація?

Так, зараз ситуація покращилась. Ми забезпечуємо пацієнтів препаратами практично на 90%.

Ви вже вакцинувалися?

Так, я вакцинувався. Побічних дій не спостерігав, хіба що незначне поболювання у місці ін’єкції, яке абсолютно не впливає на працездатність. Але і в цьому нічого особливого немає, це звичайна реакція на будь-яку вакцинацію, на будь-який укол. Все нормально.

Чи охоче вакцинуються ваші колеги?

Так. У нас 70 медпрацівників вже вакцинувалися, решта планують. Просто частина персоналу перехворіли на коронавірус, мають достатню кількість антитіл, тому вирішили щепитися пізніше.

Наталія Сокирчук, «Главком»

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