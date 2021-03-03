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    Любомир Рак: У Центрі легеневого здоров’я Львова заповнені усі «ковідні» ліжка

    Директор львіського Центру легеневого здоров&rsquo;я Любомир Рак&nbsp; - Любомир Рак: У Центрі легеневого здоров’я Львова заповнені усі «ковідні» ліжка
    Директор львіського Центру легеневого здоров’я Любомир Рак 

    «Я вакцинувався. Побічних дій не спостерігав»

    В Україні спостерігається зростання захворюваності на Covid-19, що свідчить про початок третьої хвилі коронавірусу. Це сьогодні визнав глава Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов. Урядовець запевнив: медична система до цього готова.

    «Не секрет, що світ вже стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу. Наша медична система готова до неї, але висоту хвилі можемо злагодити ми з вами. Відповідь проста – вакцинація», – пояснив міністр.

    Та попри всі запевнення влади вакцинація в Україні просувається у темпі черепахи: за 2 березня було щеплено близько 2 тис. людей це на 219 щеплень більше, ніж 1 березня. Вакцинацію здійснювали 39 мобільних бригад з імунізації. Згідно з планами МОЗ, до кінця поточного тижня кількість щеплень має збільшитися до 10 тисяч на день, а до кінця року зможуть вакцинуватися усі охочі.

    Тим часом кількість шпиталізацій невпинно зростає: лише за 2 березня на лікарняних ліжках опинилися 3,5 тис. пацієнтів. Спалах у Західній Україні, найгостріший – на Івано-Франківщині.

    В інтерв’ю «Главкому» директор львіського Центру легеневого здоров’я Любомир Рак підтведжує: кількість хворих зростає, ще трохи – і доведеться розгортати резервні ліжка.

    До слова, саме сьогодні Центр легеневого здоров’я оприлюднив статистику щодо своїх пацієнтів за останні 11 місяців. Так, з квітня минулого року по кінець лютого поточного року з 3126 пацієнтів, які поступили на стаціонар, 2309 мали «ковідну» пневмонію

    Дві третини пацієнтів Центру за останні 11 місяців лікувалися від наслідків коронавірусу
    Дві третини пацієнтів Центру за останні 11 місяців лікувалися від наслідків коронавірусу

    З 3126 померли 225, з них 198 пацієнтів – із вірусною пневмонією ,спричиненою коронавірусною інфекцією.

    З 3126 пацієнтів Центру за останні 11 місяців померли – 198
    З 3126 пацієнтів Центру за останні 11 місяців померли – 198

    Пане Любомире, яка наразі заповнюваність «ковідних» ліжок у вашій лікарні?

    Наплив великий, заповнені усі ліжка – дві сотні. Точну цифру сказати не можу, впродовж дня вона змінюється: хтось виписується, хтось поступає. Персоналу для обслуговування цих місць зараз вистачає.

    Куди будете класти, якщо хворі продовжать поступати?

    У нас є резервних 200 ліжок, вони забезпечені лише кисневими концентраторами. Якщо наплив продовжиться, будемо задіювати ці місця.

    Днями лікар-інфекціоніст, позаштатний спеціаліст МОЗ України Ольга Голубовська заявила, що за останній місяць дуже змінився перебіг коронавірусної хвороби: довше проявляються симптоми – запалення легень, температура… Які ваші спостереження?

    Ми лікуємо хворих на Covid-19 з пневмоніями: середньої важкості та важких. Ці «ковідні» запалення легень лікуються довше за інші, бактеріальні пневмонії. У середньому, десь 14-15 днів стаціонару. Можу точно сказати, що важкість пацієнтів збільшилась, вони усі потребують кисню. Щодо вашого питання – так, справді, зараз довше хворіють.

    Чи змінився середній вік ваших пацієнтів – станом на зараз і місяць-два тому?

    Так, зараз поступає більше пацієнтів, молодших 50-ти років.

    У вересні в інтерв’ю «Главкому» ви скаржилися, що коштів, які Національна служба здоров’я виділяє на лікування кожного випадку, вистачає лише на витратні матеріали, а ліки пацієнти вимушені купувати за власні кошти. Чи змінилась ситуація?

    Так, зараз ситуація покращилась. Ми забезпечуємо пацієнтів препаратами практично на 90%.

    Ви вже вакцинувалися?

    Так, я вакцинувався. Побічних дій не спостерігав, хіба що незначне поболювання у місці ін’єкції, яке абсолютно не впливає на працездатність. Але і в цьому нічого особливого немає, це звичайна реакція на будь-яку вакцинацію, на будь-який укол. Все нормально.

    Чи охоче вакцинуються ваші колеги?

    Так. У нас 70 медпрацівників вже вакцинувалися, решта планують. Просто частина персоналу перехворіли на коронавірус, мають достатню кількість антитіл, тому вирішили щепитися пізніше.

    Наталія Сокирчук, «Главком»

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    Теги: Львівщина Львів лікар Ольга Голубовська Максим Степанов хвороби вакцинація коронавірус Любомир Рак
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