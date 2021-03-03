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    Чому медики не хочуть вакцинуватися. Влада знайшла винних (документ)

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    Президент Володимир Зеленський отримав щеплення під час візиту на Донбас - Чому медики не хочуть вакцинуватися. Влада знайшла винних (документ)
    Президент Володимир Зеленський отримав щеплення під час візиту на Донбас
    Фото: Володимир Зеленський, Twitter

    ЗМІ і соцмережі вплинули на низькі темпи вакцинації від Covid-19 в Україні

    Херсонська обласна державна адміністрація назвала основні причини відмови від щеплення проти Covid-19. ОДА виклала цю інформацію у відповіді на запит «Главкома».

    За даними чиновників, кампанію з вакцинації зриває наявність значного об’єму негативної інформації у засобах масової інформації та в соціальних мережах щодо низької ефективності вакцин від Covid-19, розвитку побічних реакцій після імунізації.

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    Загалом, на Херсонщині дали згоду на щеплення Covid-19 11236 осіб або 22,3% від загальної кількості тих, хто підпадають під перший та другий етапи вакцинації.

    Водночас Тернопільська ОДА у відповіді на аналогічний інформаційний запит «Главкома» вказала, що серед причин відмови від вакцинації, люди зазначали те, що очікували щеплення вакциною іншого виробника, а також, що велика кількість осіб перехворіли на коронавірусну хворобу і мають високі титри антитіл.

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    Як повідомляв «Главком», 2 березня президент Володимир Зеленський вакцинувався як верховний головнокомандувач. Щеплення зробили вакциною AstraZeneca(Covishield) індійського виробництва, купленою за бюджетні гроші. Це відбулося на території військового мобільного шпиталю №59 разом з військовими медиками та військовослужбовцями, які виконують бойові завдання на передовій.

    Також головний санітарний лікар Віктор Ляшко зробив щеплення проти коронавірусу індійською вакциною Covishield, аби власним прикладом показати, що вона безпечна.

    1 березня індійську вакцину вколов міністр Максим Степанов.

    Нагадаємо, 1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

    25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. Минулого тижня ми отримали першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

    Від початку кампанії вакцинації щеплено 4905 осіб.

    Китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня.

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    Теги: Володимир Зеленський вакцинація коронавірус
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