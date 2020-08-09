В Ірані стався землетрус магнітудою 5,1



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Епіцентр поштовхів був поблизу міста Гілані-Герб

Іран періодично потерпає від землетрусів через розташування на тектонічних зламах

У неділю, 9 серпня, заході Ірану в провінції Керманшах стався землетрус магнітудою 5,1.

Про це повідомляють іранські державні ЗМІ.

Епіцентр поштовхів був поблизу міста Гілані-Герб. Повідомлень про руйнування чи постраждалих наразі не надходило.

Зазначимо, що Іран періодично потерпає від землетрусів через розташування на тектонічних зламах.

До слова, 4 серпня на сході Туреччини стався потужний землетрус. Загалом було зафіксовано п’ять підземних поштовхів.

Нагадаємо, 30 липня у Японії стався землетрус.

Також 29 червня у Чернівецькій області також відбувся землетрус.

Нагадаємо, у червні у Закарпатській області протягом доби сталися два землетруси, підземні поштовхи були зафіксовані в Тячівському та Іршавському районах.