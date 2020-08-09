В Ірані стався землетрус магнітудою 5,1
Епіцентр поштовхів був поблизу міста Гілані-Герб
Іран періодично потерпає від землетрусів через розташування на тектонічних зламах
У неділю, 9 серпня, заході Ірану в провінції Керманшах стався землетрус магнітудою 5,1.
Про це повідомляють іранські державні ЗМІ.
Епіцентр поштовхів був поблизу міста Гілані-Герб. Повідомлень про руйнування чи постраждалих наразі не надходило.
Зазначимо, що Іран періодично потерпає від землетрусів через розташування на тектонічних зламах.
До слова, 4 серпня на сході Туреччини стався потужний землетрус. Загалом було зафіксовано п’ять підземних поштовхів.
Нагадаємо, 30 липня у Японії стався землетрус.
Також 29 червня у Чернівецькій області також відбувся землетрус.
Нагадаємо, у червні у Закарпатській області протягом доби сталися два землетруси, підземні поштовхи були зафіксовані в Тячівському та Іршавському районах.