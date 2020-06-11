Катастрофа лайнера МАУ в Ірані: Україна не виключає, що звернеться до суду



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Літак рейсу PS752 Тегеран-Київ, який розбився в Ірані, впав на територію спортивного майданчика

МЗС: Для стимулювання Тегерану використовуються всі політико-дипломатичні інструменти

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, який займається забезпеченням об’єктивного розслідування збиття українського літака авіакомпанії МАУ в Ірані, в інтерв’ю «Главкому» розповів про перебіг розслідування, покарання винуватих і виплату компенсації.

Євген Єнін зазначив, що у міністерстві закордонних справ України виходять з того, що набагато швидше врегулювати цю ситуацію в досудовому порядку, тобто в рамках відповідних переговорів між Іраном та усіма державами, які потерпіли від цієї катастрофи.

«Про це свідчить весь міжнародний досвід. Тим не менш, розраховуючи врегулювати це питання у максимально швидкі терміни, ми не повинні виключати можливості одного дня звернутися до суду, якщо відповідні переговорні можливості будуть вичерпані. Міжнародне право дає нам таку можливість. Це схоже на ситуацію, коли ти починаєш застібати ґудзики на сорочці. В цьому дуже важливим є те, щоб першого ґудзика застібнути правильно. Може здаватись, що швидке рішення найбільше відповідає інтересам суспільства, але за жодних умов ми не підемо на швидке рішення, якщо не будемо мати розуміння того, що розслідування цієї катастрофи здійснено максимально повно і неупереджено», – розповів дипломат.

За словами Єніна, іранська сторона, як країна, яка взяла на себе відповідальність за збиття цивільного судна, має забезпечити Україну гарантіями неповторення таких інцидентів у майбутньому. «Третє питання – це питання компенсації родичам загиблих, авіакомпанії і державі Україна. Якщо йдеться про вирішення суперечки вже у судовому порядку, то тут позиція України є абсолютно єдиною з іншими потерпілими державами. Ми чітко розуміємо, що цей процес нешвидкий, тим не менш ми не відступимо від тих принципових питань, які я щойно окреслив. За жодних умов ми не проміняємо справедливість на швидкі гроші», – зазначив дипломат.

«Канаду Британію, Швецію, Афганістан та Україну об’єднують ті ж самі принципи, – забезпечення неупередженості розслідування, гарантії неповторення і отримання гідних компенсацій, – сказав Єнін. – В цих питаннях ми єдині і ми спілкуємось з іранською стороною для того, щоб максимально наблизити цей момент. Вирішення цих питань в цій ситуації залежить від політичної волі іранської сторони. Для стимулювання Тегерану використовуються всі політико-дипломатичні інструменти».

Нагадаємо, на світанку 8 січня 2020 року сталась найбільша авіакастрофа в історії української авіації. Після вильоту з аеропорту у Тегерані зазнав аварії Boeing 737 авіакомпанії МАУ. Новий лайнер, якому виповнилось лише три роки, виконував рейс PS752 Тегеран-Київ. У результаті трагедії загинули 176 громадян з семи країн, в тому числі 11 українців.

26 січня повідомлялося, що чорні скриньки українського пасажирського літака Boeing-737 «Міжнародних авіаліній України», що розбився під Тегераном, будуть розшифровані на іранській території.

Як повідомлялося, винним за збиття літака МАУ в Ірані є оператор ракетної системи, який порушив правила дій ведення вогню «без дозволу», що склалися на той час умовах. Оператор ракетної системи звинувачується в тому, що, ймовірно, він не спілкувався з командним центром.

7 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних і правових питань Ірану Мохсен Бахарванд заявив, що розслідування катастрофи українського лайнера авіакомпанії МАУ майже завершено.