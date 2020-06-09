Справі про катастрофу літака МАУ: в Ірані заявили про шістьох затриманих
Трьох затриманих звільнили під заставу
У справі про катастрофу літака української авіакомпанії МАУ в Ірані затримали шістьох підозрюваних. Наразі під вартою перебувають лише троє фігурантів.
Про це розповів представник судової влади Ірану Голамхосейн Есмаілі, повідомляє іранське урядове інформагентство IRNA.
За його словами, відразу ж після інциденту було затримано 6 причетних до катастрофи. Трьох з них випустили під заставу, а ще троє зараз перебувають під вартою.
«Як тільки стався інцидент, були видані накази, і був призначений спеціальний відділ в Судовій організації Збройних сил», - заявив Есмаілі.
Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран – Київ, було збито у ніч на 8 січня незабаром після зльоту.
Нагадаємо, 26 січня повідомлялося, що чорні скриньки українського пасажирського літака Boeing-737 »Міжнародних авіаліній України», що розбився під Тегераном, будуть розшифровані на іранській території.
Як повідомлялося, винним за збиття літака МАУ в Ірані є оператор ракетної системи, який порушив правила дій ведення вогню »без дозволу», що склалися на той час умовах. Оператор ракетної системи звинувачується в тому, що, ймовірно, він не спілкувався з командним центром.