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    Справі про катастрофу літака МАУ: в Ірані заявили про шістьох затриманих

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    <span>Місце авіакатастрофи літака МАУ під Тегераном</span> - Справі про катастрофу літака МАУ: в Ірані заявили про шістьох затриманих
    Місце авіакатастрофи літака МАУ під Тегераном

    Трьох затриманих звільнили під заставу

    У справі про катастрофу літака української авіакомпанії МАУ в Ірані затримали шістьох підозрюваних. Наразі під вартою перебувають лише троє фігурантів.

    Про це розповів представник судової влади Ірану Голамхосейн Есмаілі, повідомляє іранське урядове інформагентство IRNA.

    За його словами, відразу ж після інциденту було затримано 6 причетних до катастрофи. Трьох з них випустили під заставу, а ще троє зараз перебувають під вартою.

    «Як тільки стався інцидент, були видані накази, і був призначений спеціальний відділ в Судовій організації Збройних сил», - заявив Есмаілі.

    Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран – Київ, було збито у ніч на 8 січня незабаром після зльоту.

    На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Серед жертв катастрофи були громадяни 7 держав. 
    Іран продовжує утримувати бортові самописці літака і Україна веде переговори, щоб їх отримати. 

    Нагадаємо, 26 січня повідомлялося, що чорні скриньки українського пасажирського літака Boeing-737 »Міжнародних авіаліній України», що розбився під Тегераном, будуть розшифровані на іранській території.

    Як повідомлялося, винним за збиття літака МАУ в Ірані є оператор ракетної системи, який порушив правила дій ведення вогню »без дозволу», що склалися на той час умовах. Оператор ракетної системи звинувачується в тому, що, ймовірно, він не спілкувався з командним центром.

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