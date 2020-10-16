Іран пообіцяв відреагувати, якщо снаряди з Карабаху потраплять на його територію



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Напередодні вісім снарядів з карабаської території потрапили в іранські будинки, постраждала одна людина

Всього з початку ескалації конфлікту в Нагірному Карабаху до прикордонного району Ірану потрапило понад 50 снарядів

Представник міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатибзаде заявив, що Тегеран відреагує, якщо через військові дії в Нагірному Карабаху снаряди знову потраплять на територію Ірану.

«Відкидаючи чутки про відповідні дії іранських прикордонників, він (Хатибзаде – ред.) сказав, що безпека і спокій іранських громадян у прикордонних районах розглядається як червона лінія для Збройних сил. Іран не залишиться байдужим, якщо такі нещасні випадки повторяться», – йдеться в повідомленні , опублікованому в Твіттері іранського уряду.

Зазначається, що всього з початку ескалації конфлікту в Нагірному Карабаху до прикордонного району Ірану потрапило понад 50 снарядів. Напередодні вісім снарядів з карабаської території потрапили в іранські будинки, постраждала одна людина.

Як повідомлялося, Азербайджан заявив про звільнення майже пів сотні сіл у Карабасі. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що

Азербайджан продовжить просування в Карабасі, поки вірменська сторона не буде дотримуватися режиму припинення вогню, заявив Алієв.

15 жовтня, Нагірний Карабах запровадив обмеження на вільне пересування людей і машин.

Напередодні Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі школи.

Раніше держсекретар США закликав Баку та Єреван припинити вогонь.

Як відомо, прем'єр Вірменії визнав, що перемир'я в Нагірному Карабасі немає.

Нагадаємо, 10 жовтня, Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі. У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі позиції.

Як повідомлялося, Азербайджан і Вірменія взаємно звинуватили один одного в чергових обстрілах.

До слова, Азербайджан заявив про обстріли, попри перемир’я.

Згодом канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Баку і Єреван до негайного припинення вогню в Нагірному Карабасі.

Ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані і Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, у тому числі серед цивільного населення.