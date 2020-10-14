Держсекретар США закликав Баку та Єреван припинити вогонь



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Державний секретар США Майк Помпео

США засуджують втрати людських життів і «залишаються відданими мирному врегулюванню»

Державний секретар США Майк Помпео особисто звернувся до Азербайджану й Вірменії від імені Сполучених Штатів Америки із закликом припинити вогонь та обстріли мирних поселень.

Відповідну заяву він оприлюднив у Тwitter.

«США закликають Азербайджан і Вірменію виконати свої зобов'язання щодо припинення вогню, як було домовлено раніше, а також покласти край обстрілам цивільних районів, таких як Гянджа та Степанакерт» –заявив очільник Держдепу.

Він зауважив, що США засуджують втрати людських життів і «залишаються відданими мирному врегулюванню».

Напередодні прем'єр Вірменії визнав, що перемир'я в Нагірному Карабасі немає.

Нагадаємо, 10 жовтня, Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі. У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі позиції.

Як повідомлялося, Азербайджан і Вірменія взаємно звинуватили один одного в чергових обстрілах.

До слова, Азербайджан заявив про обстріли, попри перемир’я.

Згодом канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Баку і Єреван до негайного припинення вогню в Нагірному Карабасі.