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    У світі

    Держсекретар США закликав Баку та Єреван припинити вогонь

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    Державний секретар США Майк Помпео - Держсекретар США закликав Баку та Єреван припинити вогонь
    Державний секретар США Майк Помпео

    США засуджують втрати людських життів і «залишаються відданими мирному врегулюванню»

    Державний секретар США Майк Помпео особисто звернувся до Азербайджану й Вірменії від імені Сполучених Штатів Америки із закликом припинити вогонь та обстріли мирних поселень.

    Відповідну заяву він оприлюднив у Тwitter.

    «США закликають Азербайджан і Вірменію виконати свої зобов'язання щодо припинення вогню, як було домовлено раніше, а також покласти край обстрілам цивільних районів, таких як Гянджа та Степанакерт» –заявив очільник Держдепу.

    Він зауважив, що США засуджують втрати людських життів і «залишаються відданими мирному врегулюванню».

    Напередодні прем'єр Вірменії визнав, що перемир'я в Нагірному Карабасі немає.

    Нагадаємо, 10 жовтня, Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі. У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі позиції.

    Як повідомлялося, Азербайджан і Вірменія взаємно звинуватили один одного в чергових обстрілах.

    До слова, Азербайджан заявив про обстріли, попри перемир’я.

    Згодом канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Баку і Єреван до негайного припинення вогню в Нагірному Карабасі.

    США війна Азербайджан Вірменія Майк Помпео Держдепартамент США
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