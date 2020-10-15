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    Нагірний Карабах запровадив обмеження на вільне пересування людей і машин

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    Виїзд із території Карабаху обмежений для громадян, які підлягають мобілізаційному призову - Нагірний Карабах запровадив обмеження на вільне пересування людей і машин
    Виїзд із території Карабаху обмежений для громадян, які підлягають мобілізаційному призову

    За реалізацією наказу про обмеження пересування стежить спеціально створена комендатура

    Голова невизнаної Нагірно-Карабаської республіки Араік Арутюнян підписав указ про введення обмежень на вільне пересування осіб і транспортних засобів. Про це у четвер, 15 жовтня інформує Sputnik Вірменія.

    Зазначається, що також був введений особливий режим виїзду за межі території Карабаху, а для реалізації тимчасових обмежень прав і свобод указом була створена комендатура.

    «Виїзд із території Карабаху обмежений для громадян, які підлягають мобілізаційному призову, і дозволений лише в особливих випадках за наявності пропуску, виданого комендантом. Комендант уповноважений також за необхідності встановлювати особливий режим і умови перебування та пересування, в'їзду (виїзду) осіб і транспортних засобів», – йдеться в повідомленні про закриття НКР.

    Комендантом призначений директор, так званої «Державної служби з надзвичайних ситуацій Карабаху» Карен Саркісян.

    Як повідомлялося, Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі школи, є поранені.

    Раніше держсекретар США закликав Баку та Єреван припинити вогонь.

    Як відомо, прем'єр Вірменії визнав, що перемир'я в Нагірному Карабасі немає.

    Нагадаємо, 10 жовтня, Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі. У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі позиції.

    Як повідомлялося, Азербайджан і Вірменія взаємно звинуватили один одного в чергових обстрілах.

    До слова, Азербайджан заявив про обстріли, попри перемир’я.

    Згодом канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Баку і Єреван до негайного припинення вогню в Нагірному Карабасі.

    Міноборони Азербайджан Вірменія Єреван
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