Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі школи, є поранені
Азербайджанська сторона звинувачує Вірменію в причетності до обстрілу
В результаті розриву снаряда різні поранення отримали, щонайменше, семеро людей, з них двоє місцевих чиновників
У Тертерському районі Азербайджану у двір сільської школи потрапив артилерійський снаряд.
Про це у середу, 14 жовтня, повідомляє генпрокуратура Азербайджану.
Азербайджанська сторона звинувачує Вірменію в причетності до інциденту. В результаті розриву снаряда різні поранення отримали, щонайменше, семеро людей, з них двоє місцевих чиновників.
Прокуратура також повідомила про випадок поранення журналіста AZTV, який працював у прифронтовій зоні. Його поранили під час обстрілу автомобіля телекомпанії.
Раніше держсекретар США закликав Баку та Єреван припинити вогонь.
Як відомо, прем'єр Вірменії визнав, що перемир'я в Нагірному Карабасі немає.
Нагадаємо, 10 жовтня, Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі. У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі позиції.
Як повідомлялося, Азербайджан і Вірменія взаємно звинуватили один одного в чергових обстрілах.
До слова, Азербайджан заявив про обстріли, попри перемир’я.
Згодом канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Баку і Єреван до негайного припинення вогню в Нагірному Карабасі.