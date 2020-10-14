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    У світі

    Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі школи, є поранені

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    <p>Азербайджанська сторона звинувачує Вірменію в причетності до обстрілу</p> - Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі школи, є поранені

    Азербайджанська сторона звинувачує Вірменію в причетності до обстрілу

    Фото: генпрокуратура Азербайджану

    В результаті розриву снаряда різні поранення отримали, щонайменше, семеро людей, з них двоє місцевих чиновників

    У Тертерському районі Азербайджану у двір сільської школи потрапив артилерійський снаряд.

    Про це у середу, 14 жовтня, повідомляє генпрокуратура Азербайджану.

    Азербайджанська сторона звинувачує Вірменію в причетності до інциденту. В результаті розриву снаряда різні поранення отримали, щонайменше, семеро людей, з них двоє місцевих чиновників.

    Прокуратура також повідомила про випадок поранення журналіста AZTV, який працював у прифронтовій зоні. Його поранили під час обстрілу автомобіля телекомпанії.

    Раніше держсекретар США закликав Баку та Єреван припинити вогонь.

    Як відомо, прем'єр Вірменії визнав, що перемир'я в Нагірному Карабасі немає.

    Нагадаємо, 10 жовтня, Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі. У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі позиції.

    Як повідомлялося, Азербайджан і Вірменія взаємно звинуватили один одного в чергових обстрілах.

    До слова, Азербайджан заявив про обстріли, попри перемир’я.

    Згодом канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Баку і Єреван до негайного припинення вогню в Нагірному Карабасі.

    школа обстріл Азербайджан військові Вірменія
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