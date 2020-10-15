  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Азербайджан узяв під контроль шість сіл в Нагірному Карабасі

    • Розсилка
    Ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої - Азербайджан узяв під контроль шість сіл в Нагірному Карабасі
    Ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої

    Прапор Азербайджану був піднятий над селами Аріш, Дошулу, Едише, Дудукчи, Едилли і Чирагуз, - президент Ільхам Алієв

    Армія Азербайджану взяла під свій контроль шість населених пунктів в Нагірному Карабасі, що були окуповані Вірменією. Про це повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв в Twitter.

    Президент зазначив, що прапор Азербайджану був піднятий над селами Аріш, Дошулу, Едише, Дудукчи, Едилли і Чирагуз.

    «Славна армія Азербайджану звільнила село Аріш Физулинського району, село Дошулу Джабраильського району та Едише, Дудукчи, Едилли і Чирагуз Ходжавендського району», – повідомив азербайджанський президент.

    Як повідомлялося, сьогодні, 15 жовтня, Нагірний Карабах запровадив обмеження на вільне пересування людей і машин.

    Нагадаємо, Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі школи, є поранені.

    Раніше держсекретар США закликав Баку та Єреван припинити вогонь.

    Як відомо, прем'єр Вірменії визнав, що перемир'я в Нагірному Карабасі немає.

    Нагадаємо, 10 жовтня, Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі. У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі позиції.

    Як повідомлялося, Азербайджан і Вірменія взаємно звинуватили один одного в чергових обстрілах.

    До слова, Азербайджан заявив про обстріли, попри перемир’я.

    Згодом канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Баку і Єреван до негайного припинення вогню в Нагірному Карабасі.

    Ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані і Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, у тому числі серед цивільного населення.

    армія Азербайджан Вірменія президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies