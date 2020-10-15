Азербайджан узяв під контроль шість сіл в Нагірному Карабасі



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Ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої

Прапор Азербайджану був піднятий над селами Аріш, Дошулу, Едише, Дудукчи, Едилли і Чирагуз, - президент Ільхам Алієв

Армія Азербайджану взяла під свій контроль шість населених пунктів в Нагірному Карабасі, що були окуповані Вірменією. Про це повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв в Twitter.

Президент зазначив, що прапор Азербайджану був піднятий над селами Аріш, Дошулу, Едише, Дудукчи, Едилли і Чирагуз.

«Славна армія Азербайджану звільнила село Аріш Физулинського району, село Дошулу Джабраильського району та Едише, Дудукчи, Едилли і Чирагуз Ходжавендського району», – повідомив азербайджанський президент.

Як повідомлялося, сьогодні, 15 жовтня, Нагірний Карабах запровадив обмеження на вільне пересування людей і машин.

Нагадаємо, Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі школи, є поранені.

Раніше держсекретар США закликав Баку та Єреван припинити вогонь.

Як відомо, прем'єр Вірменії визнав, що перемир'я в Нагірному Карабасі немає.

Нагадаємо, 10 жовтня, Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі. У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі позиції.

Як повідомлялося, Азербайджан і Вірменія взаємно звинуватили один одного в чергових обстрілах.

До слова, Азербайджан заявив про обстріли, попри перемир’я.

Згодом канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Баку і Єреван до негайного припинення вогню в Нагірному Карабасі.

Ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані і Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, у тому числі серед цивільного населення.