Помпео закликав Туреччину триматися подалі від конфлікту в Нагірному Карабасі



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Державний секретар США Майк Помпео

США мають докази того, що «Туреччина почала посилювати» Азербайджан

Сполучені Штати Америки спостерігають за розвитком ситуації в Нагірному Карабасі та закликають припинити вогонь для початку врегулювання конфлікту. Водночас Вашингтон закликає інші держави триматися якомога далі від конфлікту Вірменії та Азербайджану.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео на брифінгу.

За його словами, США мають докази того, що «Туреччина почала посилювати» Азербайджан.

«Ми закликали всіх міжнародних гравців триматися якомога далі від регіону і не посилювати проблему. Ми використовуємо весь наш дипломатичний інструментарій для досягнення припинення вогню і рішення, заснованого на міжнародному праві», – наголосив Помпео.

Раніше держсекретар США закликав Баку та Єреван припинити вогонь.

Як відомо, прем'єр Вірменії визнав, що перемир'я в Нагірному Карабасі немає.

Нагадаємо, 10 жовтня, Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі. У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі позиції.

Як повідомлялося, Азербайджан і Вірменія взаємно звинуватили один одного в чергових обстрілах.

До слова, Азербайджан заявив про обстріли, попри перемир’я.

Згодом канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Баку і Єреван до негайного припинення вогню в Нагірному Карабасі.