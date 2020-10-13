Прем'єр Вірменії: перемир'я в Нагірному Карабасі немає



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вірменія традиційно звинувачує Азербайджан у порушенні договору про припинення вогню

Пашинян зазначив, що в районі Гадрута йдуть бої

Перемир'я в Нагірному Карабасі немає: обстановка на південному напрямку фронту напружена.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, пише News.am.

За його словами, Азербайджан порушив договір про припинення вогню, коли атакував місто Гадрут «відразу після вступу в силу режиму перемир'я».

Пашинян зазначив, що в районі Гадрута йдуть бої, «армія оборони Карабаху» веде операцію проти «диверсійних азербайджанських груп».

Крім того, прем'єр Вірменії заявив про те, що Нагірний Карабах знаходиться на порозі гуманітарної катастрофи. На його думку, єдиний спосіб уникнути її – «визнати право народу на самовизначення аж до визнання незалежності».

Нагадаємо, 10 жовтня, Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі. У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі позиції.

Як повідомлялося, Азербайджан і Вірменія взаємно звинуватили один одного в чергових обстрілах.

До слова, Азербайджан заявив про обстріли, попри перемир’я.

Згодом канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Баку і Єреван до негайного припинення вогню в Нагірному Карабасі.