Іран приховує справжню кількість смертей від коронавірусу



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Іран повідомляє про 278,8 тисяч інфікованих

Уряд Має актуальну інформацію, але занижує кількість смертей

Кількість загиблих від коронавірусу в Ірані втричі більша, ніж заявляє МОЗ Ірану. Про це повідомляє BBC з посиланням на розслідування своєї служби в Ірані.

Служба повідомляє, що підрахунки Тегерану свідчать про 42 тисячі смертей від коронавірусу. Хоча офіційно уряд заявляє про 14,4 тисячі жертв.

Також за повідомленням BBC, кількість інфікованих майже вдвічі перевищує офіційні цифри: 451 тисяча хворих проти 278,8 тисяч. Іран знаходиться у числі тих країн, що найбільше постраждали від пандемії.

BBC повідомляє, що лише через місяць після першої смерті від інфекції було офіційно зареєстровано першого інфікованого коронавірусом.

За інформацією BBC, найбільша кількість смертей сталася в Тегерані – 8120 людей з симптомами COVID-19. У місті Кум, епіцентрі інфекції від початку епідемії, на 1000 населення припадає одна смерть від коронавірусу.



Нагадаємо, що сьогодні у світі зареєстровано більше 17 млн випадків зараження коронавірусом. В Україні кількість інфікованих за весь час становить 73158 осіб.