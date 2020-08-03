ВООЗ поінформувала, що на сьогодні може взяти під контроль пандемію коронавірусу



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У світі на сьогодні менше 10% людей перехворіло на коронавірус і найбільшого ризику зараження піддаються медики.

Взяти пандемію під контроль допоможуть лише швидкі і точні тести на Covid-19

На сьогодні взяти пандемію під контроль допоможуть лише швидкі і точні тести на Covid-19. Про це на брифінгу заявила представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія Ван Керхове.

Зазначається, що у світі на сьогодні менше 10% людей перехворіло на коронавірус і найбільшого ризику зараження піддаються медики.

«Більшість досліджень показують, що менше 10% людей сіропозитивні, тобто в якийсь момент були інфіковані. Медики більшою мірою схильні до зараження, тому в даній категорії показники вищі», - зазначила Ван Керхове.

Як повідомлялося, у липні на коронавірус захворіла рекордна кількість людей у світі.

На даний момент кількість заражених Covid-19 в світі перевищила 18 млн, майже 700 тисяч людей померли.

За даними університету Джонса Хопкінса, в липні в США зафіксували рекордні 1,87 млн випадків коронавірусу, що більш ніж удвічі перевищує квітневий рекорд, коли було зареєстровано 860 тисяч нових випадків. У травні було зареєстровано понад 690 тисяч нових випадків зараження, а в червні - 820 тисяч. На даний момент кількість заражених коронавірусом в США наближається до 5 млн, 154 834 особи померли. Тобто кожен п’ятий летальний випадок від Covid-19 зафіксовано в США.

В Індії, яка займає третє місце в світі за кількістю інфікованих коронавірусом, в липні було зареєстровано 1,1 млн з 1,75 млн випадків зараження. Щонайменше 37 364 людини померли від Covid-19 в Індії з початку пандемії.

У Бразилії за минулі чотири тижні коронавірус виявили у 1,2 млн осіб. Всього в латиноамериканській країні зареєстрували 2,7 млн випадків інфікування. Бразилія займає друге місце в світі за кількістю заражених після США.

У ПАР за місяць підтвердили 300 нових випадків зараження в порівнянні з 116 тисячам в червні. З початку пандемії число інфікованих перевищило 500 тисяч.

До слова, напередодні у ВООЗ дали невтішний прогноз щодо тривалості пандемії коронавірусу.