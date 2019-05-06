CША готують нові економічні удари по Ірану



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Адміністрація Трампа бачить три сценарії розвитку подій в умовах посилення санкцій проти Ірану

Адміністрація Дональда Трампа цього тижня може ввести нові економічні обмеження проти Ірану. Орієнтовно нові заходи будуть оголошені цієї середи. При цьому за даними в середовищі американського уряду нові санкції не будуть стосуватися енергетичного сектору Ірану.

Раніше видання The Wall Street Journal писало про те, що Білий дім націлений на нафтохімічний сектор Ірану. Однак санкції, які будуть запроваджені цього тижня не будуть стосуватися цієї сфери. Джерела в адміністрації Дональда Трампа натякнули, що нові обмеження попереджатимуть спроби Тегерану диверсифікувати економіку країни.

Окрім того видання AXIOS дізналося про поточне бачення в адміністрації Дональда Трампа щодо цілей політики санкцій проти Ірану. В Білому Домі бачать щонайменше три сценарії розвитку подій. Погіршення економічної ситуації може стимулювати Тегеран до нової угоди по ядерній програмі країни. Якщо ж цього не станеться, то скорочення доходів змусить іранський режим обережніше розподіляти наявні ресурси. Це може призвести до зменшення активності на Близькому Сході загалом. Зрештою, подальше загострення економічної кризи може призвести до повалення чинного політичного режиму із середини.

Раніше повідомлялося, що радник із національної безпеки в адміністрації Дональда Трампа Джон Болтон виступив із заявою в бік Ірану. За його словами Вашингтон направляє в район відповідальності Центрального командування авіаносну ударну групу на чолі із авіаносцем USS Abraham Lincoln і угруповання бомбардувальників. В зону відповідальності американського Центрального командування входить Перська затока і Іран.

Також нагадаємо, що у Євросоюзі занепокоєні новими санкціями США проти Ірану.