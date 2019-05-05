Іран продаватиме нафту на сірому ринку в обхід санкцій США



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Міністерство нафти Ірану

Обсяг продажів нафти не сягає 2,5 мільйонів барелів за день, як було до санкцій

В Ірані заявили, як планують обходити санкції США на іранську нафту, що їх Тегеран вважає незаконними. Як сказав заступник міністра нафти Ірану Амір Хосейн Заманінія, країна мобілізувала всі ресурси для продажу своєї нафти на сірому ринку і вже здійснює такі продажі.

За його словами, обсяг цих продажів, «звичайно ж», не сягає 2,5 мільйонів барелів за день, як було до санкцій. Точного нинішнього обсягу посадовець не назвав.

При цьому він наголосив: «Це не контрабанда. Це протистояння санкціям, які ми не вважаємо справедливими чи легітимними».

Нагадаємо, в Євросоюзі занепокоєні новими санкціями США проти Ірану.

Напередодні ЄС і Туреччина закликали США скасувати нафтові санкції проти Ірану.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати з 1 травня скасовують тимчасові дозволи на імпорт нафти і газового конденсату з Ірану для п’яти країн, щодо яких ці дозволи діяли з осені 2018 року. Йдеться про Китай, Індію, Японію, Південну Корею і Туреччину.

Також США хочуть повного припинення експорту нафти із Ірану.

Саудівська Аравія готова компенсувати дефіцит нафти на фоні припинення експорту із Ірану.

До слова, нащодавно керівник генерального штабу Ірану Мохаммед Багері заявив, що вони можуть почати блокування поставок нафти з Перської затоки, якщо буде посилення санкцій Вашингтона проти Тегерана.

Джерело: Радіо Свобода