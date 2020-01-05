Президент Ірану запропонував Ердогану згуртуватися проти США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Ірану Хасан Рухані Фото: IRNA

Рухані вважає, що Туреччина та Іран повинні згуртовано виступити проти США

Президент Ірану Хасан Рухані запропонував президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану «згуртуватися разом проти США».

Про це він заявив в ході телефонної розмови, передає IRNA.

Рухані вважає, що Туреччина та Іран повинні згуртовано виступити проти США, щоб не допустити їх «більш зухвалих дій» після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані.

«Якщо ми не виступимо разом проти США, це піддасть небезпеці весь регіон», - заявив Рухані і зазначив, що Туреччина та Іран «завжди співпрацювали зі складних питань».

В ніч на п’ятницю, 3 січня, командувач спецпідрозділу «Ель-Кудс» іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі аеропорту Багдада. Наказ про ліквідацію віддав особисто президент США Трамп.

У відповідь духовний лідер Ірану аятола Хаменеї заявив, що вбивцям Сулеймані слід очікувати «жорстокої помсти».

Пізніше з’явилася інформація про те, що у зв’язку з посиленням напруженості на Близькому Сході після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані США відправлять у регіон додатковий військовий контингент у складі 3 тисяч осіб.

Як повідомлялося, постпред Ірану в ООН назвав вбивство Сулеймані оголошенням війни.

Американське оборонне відомство стверджує, що удар носив оборонний характер і мав на меті захистити військовослужбовців США, дислокованих в Іраку і інших країнах.