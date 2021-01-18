Ірина Білик засвітилась на вечірці у Лукашенка

Крім української співачки Ірини Білик, на прийом до Лукашенка приїхали і російські артисти

Лукашенко влашував прийом з нагоди «старого Нового року»

У Білорусі на новорічній вечірці Олександра Лукашенка 16 січня виступили українські співачки Еліна Іващенко та Ірина Білик. Про це повідомив Фонд культурної солідарності Біларусі і Reformation.

Зазначається, що на прийомі Лукашенка з нагоди «старого Нового року» у суботу засвітилися і зірки російської естради, серед них Стас Михайлов, Валерій Сюткін і Зара.

«Був на вечорі в Палаці незалежності і екссоліст білоруського ансамблю «Пісняри» Валерій Скорожонок. Під час новорічного прийому Лукашенко вручив ордени, медалі та подяки державним діячам, артистам і співробітникам ЗМІ», ‒ йдеться у повідомленні.

Зокрема, кореспондент «Столичного телебачення» Григорій Азаренок отримав медаль «За відвагу», а оглядач видавничого дому «Білорусь сьогодні» Андрій Муковозчік і головний радник пресслужби президента Валерій Шульга отримали по медалі «За трудові заслуги».

Як повідомляється, вечір пройшов в стилі «Вечорів на хуторі поблизу Диканьки». Лукашенко під час виступу зазначив, що стилістика вечірки викликає певні асоціації, коли у Гоголя красива жінка насправді виявляється відьмою, разом з тим назвавши всіх учасниць заходу красунями.

Нагадаємо, лідерку білоруської опозиції протримають за ґратами до міжнародного жіночого дня.

Також стало відомо про те, що чеський автомобільний концерн Skoda Auto відмовляється від ролі одного з основних спонсорів чемпіонату світу з хокею 2021 року, якщо цей турнір частково пройде в Білорусі, як планувалося досі.