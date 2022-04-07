Хотіли переїхати ноги та посадили у колодязь: полонений українець розповів про тортури окупантів

Олег розповів, що окупанти на кілька днів посадили його у колодязь, після чого він не міг ходити

Олег провів у полоні три дні

Росіяни влаштували справжній геноцид українців на Київщині, зокрема, у селі Мотижин. Про звірства окупантів розповів служитель християнського реабілітаційного центру при протестантській церкві Олег, який потрапив у полон до росіян, передає hromadske.

Росіяни захопили чоловіка, бо вирішили, що у реабілітаційному центрі база українських військових. Олег провів у полоні три дні. Він пережив тортури та чув крики мирних жителів, яких убивали росіяни. 27 березня йому вдалося врятуватись. Чоловік розповів свою історію.

«Спершу мене поклали на землю, один біля голови стріляв, інший між ніг почав стріляти. А потім дуло автомата російський солдат ставив на хребет і спирався на автомат. Він казав, що вистрілить, після чого я нерухомий у муках буду помирати годину. Коли це не спрацювало, вони хотіли переїхати мені ноги БМП – прямо біля ноги загальмував. І тут бог втрутився, адже мучитель сказав, що йому наказали привезти мене до командира живим», – сказав полонений.

Олег розповів, що окупанти його били, допитували та на кілька днів посадили у колодязь, після чого він не міг ходити. У цьому колодязі пізніше знайдуть труп чоловіка, якого вбили росіяни через фото російської колони на телефоні. Фото з закатованим українцем в колодязі облетіло шпальти багатьох іноземних ЗМІ.

«Його били й катували через те, що знайшли фотографію в телефоні», — розповів Олег.

Нагадаємо, у Гостомелі, в одному з гаражів на вулиці Святопокровській, поліція виявила 11 убитих цивільних.

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