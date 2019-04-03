«Житомиргаз» буде оскаржувати рішення НКРЕКП про накладання штрафу



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Компанія вважає рішення НКРЕКП політично мотивованим

ПАТ «Житомиргаз» не погоджується з рішенням НКРЕКП про накладання штрафу на компанію у зв’язку приведенням газу до стандартних умов та оскаржуватиме його в суді. Компанія вважає його політично мотивованим, дискримінаційним щодо інших споживачів і таким, що суперечить численним нормам законодавства України.

«Рішення НКРЕКП від 2 квітня 2019 року не відповідає головному його принципу діяльності – недопущення дискримінації. Неприведення до стандартних умов обсягів газу ставить у нерівні умови споживачів в яких встановлені будинкові лічильники чи лічильники з термокорекцією із споживачами зі звичайними приладами обліку», - йдеться у заяві компанії.

На Житомирщині більше 12 тисяч споживачів використовують лічильники з термокомпенсацію, ще 13 тисячам мешканців області газ обліковує будинковий прилад. Такі лічильники автоматично приводять газ до стандартних умов. Виходячи з логіки НКРЕКП, такі споживачі мають сплачувати більше за інших, і до них не повинен застосовуватися понижуючий коефіцієнт.

У компанії переконують, що дії НКЕКП щодо перевірки і накладення штрафу є політично вмотивованим, адже значно погіршують фінансовий стан газорозподільних підприємств, які впродовж останніх років через бездіяльність Регулятора є збитковим.

«НКРЕКП всебічно проінформована про реальний фінансовий стан газорозподільних компаній. Їх збитковість спричинена бездіяльністю Регулятора, а нинішні рішення про накладання штрафів можна розглядати як порушення цілої низки пунктів Закону України «Про НКРЕКП». Статтею 4 передбачено, що комісія має діяти неупереджено і уникати дискримінації будь-яких учасників ринку, та пункту 4 статті 17, якою на Регулятора покладається функція встановлення тарифів, які забезпечують покриття економічно обґрунтованих витрат», - розповідає директор фінансовий ПАТ «Житомиргаз» Дмитро Конюх.

Також, на думку компанії, намагання НКРЕКП ще більше погіршити стан Операторів може свідчити, що Регулятор допомагає Нафтогазу України через утворення штучних боргів довести Операторів ГРМ до банкрутства і монополізувати газорозподільну галузь. Це визначено в стратегії державного монополіста, яка була розроблена Нафтогазом в 2017 році.

«Єдиний аргумент НКРЕКП, начебто у тарифах на розподіл природного газу вже врахована різниця в обсягах через неприведення газу до стандартних умов. Однак, зібрані дані Асоціацією газового ринку України і розрахунки виробничо-технологічних втрат, надані компанією свідчать про зворотнє. За 2018 рік , через занижену вартість на ВТВ, збиток ПАТ «Житомиргаз» складає 195,7 млн грн», - підкреслюють у компанії.

В ПАТ «Житомиргаз» пропонують змінити чинне законодавство та не робити заручників зі споживачів, влаштовуючи піар-акції. Наприклад, змінити в Законі стандартні умови, тобто, перейти від «газпромівських» 20 градусів за Цельсієм до європейських 0 градусів за Цельсієм. Тоді різниця температур влітку і взимку буде приблизно однаковою, а коефіцієнти взимку нижчими. Більше того літні коефіцієнти – компенсуватимуть зимові. Це зрозуміла загальноєвропейська практика.

Інший варіант – перейти на оплату обсягів газу в енергоодиницях, як планувалося ще в 2015 році, але цього так і не відбулося. Це би зняло з порядку денного всі розмови про коефіцієнти та якість газу. І люди б платили тільки за ту енергію, яку спожили, а не за куби. Наразі рішення НКРЕКП про накладання штрафу, «Житомиргаз» оскаржуватиме в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства.

«Ми вважаємо, що побутові споживачі газу стали заручниками незавершених реформ в енергетичному секторі. В 2015 році після прийняття закону «Про ринок природного газу» планувався перехід до оплати за газ в енергоодиницях. Це дозволило б зняти питання про приведення газу до стандартних умов взагалі. Однак цього так і не відбулося», - резюмували в «Житомиргазі».