«Чернігівгаз» оскаржуватиме в суді рішення НКРЕКП про накладання штрафу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Компанія вважає рішення НКРЕКП дискримінаційним

ПАТ «Чернігівгаз» не погоджується з рішенням НКРЕКП про накладання штрафів за приведення обсягів газу до стандартних умов. Вбачає в діях Регулятора дискримінацію по відношенню до споживачів та упередженість – до Оператора ГРМ. Відтак, оскаржуватиме його в суді як таке, що суперечить нормам законодавства України.

Приведення обсягів газу до стандартних умов «Чернігівгаз» здійснював, керуючись чинним Законом України «Про ринок природного газу», Кодексом газорозподільних систем, Типовим договором розподілу природного газу тощо.

У компанії вважають, що дії Регулятора не вирішують питання по суті, є деструктивними та спрямовані проти завершення європейських реформ на ринку газу. Усі юридичні особи та понад 93 тис. домогосподарств Чернігівщини тривалий час вже оплачують газ, приведений до стандартних умов. Маються на увазі житло, обладнане лічильниками з термокорекцією, і на загальнобудинковому обліку. Тому, на думку компанії, дискримінація одних споживачів за рахунок інших є неприйнятною, а накладення штрафів не усуне проблему.

«В акті перевірки не зазначено конкретної норми закону, яку порушив «Чернігівгаз». Але замість того, щоб ліквідувати очевидні прогалини в нормативці, поставити споживачів в рівні умови, що власне є однією з основних функцій незалежного Регулятора, він карає облгаз штрафами за дотримання законодавства, яке ним же й прийнято», - підкреслила голова правління «Чернігівгазу» Алла Ярова.

Між всіма учасниками ринку природний газ передається лише в стандартних умовах. І в разі відхилення від стандартів, в процесі розподілу та поставок газу виникає багатомільйонний дефіцит коштів, який держава не компенсує. Відкладання переходу на розрахунки в енергоодиницях покращує лише фінансовий стан головного державного монополіста.

«Кінцевим бенефіціаром» в цій ситуації є «Нафтогаз», який отримує 90% вартості газу, в тому числі від стандартних умов. Замість підтримки реформування ринку, що дозволило б зменшити боргові зобов`язання операторів ГРМ, НАК веде відкриту інформаційну війну. Закликає споживачів не платити, що в поєднанні зі штучними боргами дасть змогу витіснити облгаз з ринку розподілу газу. А рішення Регулятора ще раз підтверджує сприяння в цьому, та вказує на політичну заангажованість», - зазначив фінансовий директор Дмитро Чеберяк.

У компанії підкреслюють, що бездіяльність Нацкомісії щодо перегляду тарифу на розподіл газу призводить до глибокої збитковості «Чернігівгазу».

«Через недостатність обсягів та занижену вартість газу в тарифі на покриття ВТВ, компанія змушена придбавати у оператора ГТС послугу балансування. Така деструктивна політика не дає підприємcтву змоги повноцінно функціонувати. В результаті - заручниками стають споживачі, а також наші співробітники, які за мізерну зарплату змушені по суті виконувати роль буфера, і на собі відчувати негатив, штучно створений державою», - наголосив комерційний директор Сергій Савченко.

Ще в 2015 році, після прийняття закону «Про ринок природного газу», планувався перехід до оплати за газ в енергетичних одиницях. Це дозволило б взагалі зняти питання приведення обсягів газу до стандартних умов. Однак, цього так і не відбулося.

Тому рішення НКРЕКП щодо накладення штрафу, «Чернігівгаз» оскаржуватиме в судовому порядку відповідно до чинного законодавства.