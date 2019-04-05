«Сумигаз» оскаржуватиме в суді рішення НКРЕКП про накладення штрафу



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У компанії підкреслюють, що побутові споживачі газу стали заручниками незавершених реформ в енергетичному секторі

Оператор ГРМ вважає, що дії держрегулятора щодо перевірок та накладання штрафу через приведення до стандартних умов не мають правового підґрунтя. Відтак, компанія оскаржуватиме в суді це рішення як таке, що суперечить нормам законодавства України.

«Приведення обсягів газу до стандартних умов ПАТ «Сумигаз» - це вимоги Закону України «Про ринок природного газу», Кодексу газорозподільних систем та Типового договору розподілу природного газу. Проте, НКРЕКП прийняла рішення про накладання штрафу у розмірі 850 тис. грн через виконання компанією зазначених законодавчих норм», - йдеться у заяві компанії.

Окрім того, ухвалою суду дія Постанови НКРЕКП, на яку постійно посилається регулятор, щодо заборони «Сумигазу» проводити об'єми спожитого газу до стандартних умов призупинена до моменту ухвалення рішення за оскаржуваною постановою.

«Держрегулятор оштрафував компанію за те, що виконуються умови Кодексу газорозподільних систем, який затверджений самою ж держкомісією. Накладання штрафів, не вирішує питання по суті та не усуває нерівність, яка утворилася між споживачами природного газу. Якщо НКРЕКП вважає, що це неправильно, то має всі повноваження врегулювати питання – змінити Кодекс», - зазначила фінансовий директор ПАТ «Сумигаз» Світлана Рибальченко.

У компанії підкреслюють, що у Сумській області понад 40 тис. споживачів користуються приладами обліку з приведенням газу до стандартних умов. Але НКРЕКП не пропонує цій групі споживачів сплачувати менше, а це створює дискримінацію одних споживачів за рахунок інших, адже розрахунок обсягів спожитого ними газу здійснюється в різних умовах.

«Вочевидь, побутові споживачі газу стали заручниками незавершених реформ в енергетичному секторі. Адже у 2015 році, після прийняття закону «Про ринок природного газу», планувався перехід до оплати за газ в енергетичних одиницях. Це дозволило б зняти питання про приведення газу до стандартних умов взагалі», - пояснюють у «Сумигазі».

Акти перевірок облгазів дуже ідентичні та не мають юридичного обґрунтування, наголошують в компанії. Тому «Сумигаз» рішення НКРЕКП про накладення штрафу оскаржуватиме в судовому порядку відповідно до чинного законодавства, навіть попри заяви державного регулятора про затягування перегляду тарифів для газорозподільних компаній.