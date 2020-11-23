Ісландія відкрила кордони для заможних туристів

Туристам, які заробляють в місяць 1 млн ісландських крон ($7360) або близько $88 тисяч на рік можна перебувати в Ісландії протягом шести місяців без перерви

Ідея полягає в тому, щоб високооплачуваних професіоналів з Кремнієвої долини або Сан-Франциско витрачали гроші в Ісландії

Уряд Ісландії вніс зміни до програми отримання візи, за якими до країни тепер можуть потрапити заможні іноземці. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що туристам, які заробляють в місяць 1 млн ісландських крон ($7360) або близько $88 тисяч на рік можна перебувати в Ісландії протягом шести місяців без перерви.

Туристи зможуть брати в оренду квартири, відвідувати ресторани та подорожувати, щоб досліджувати країну.

«Ідея полягає в тому, щоб залучити високооплачуваних професіоналів з Кремнієвої долини або Сан-Франциско, аби вони витрачали свої гроші тут, а не там», ─ пояснює Аста Гудрун Хельгадоттір, член Ісландської піратської партії.

Зазначається, що схожу стратегію для отримання доходів від іноземців під час пандемії коронавірусу використовують такі країни як Бермудські острови, Барбадос, Кайманові острови та Естонія.

Як повідомлялося на початку жовтня, Ісландія розкритикувала Росію через агресію в Україні.

МОЗ оновив список країн «червоної» зони.

Нагадаємо, у світі станом на 23 листопада коронавірус зафіксували у 58,9 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,4 млн осіб, а одужали - 40,7 млн людей.