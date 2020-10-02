Ісландія розкритикувала Росію через агресію в Україні



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Міністр закордонних справ Ісландії Гудлаугур Тор Тордарсон

Дії РФ шкодять миру та стабільності, наголосив глава МЗС Ісландії

Агресивні незаконні дії Росії стосовно України й Грузії дуже шкодять миру й стабільності у Європі.

Про це під час виступу в ООН заявив міністр закордонних справ Ісландії Гудлаугур Тор Тордарсон, повідомляє «Укрінформ».

«У Європі постійні незаконні порушення Росією суверенітету й територіальної цілісності України та Грузії шкодять миру та стабільності», – сказав Тордарсон.

За його словами, викликають серйозне занепокоєння й нещодавні події в Білорусі.

Тодарсон також наголосив на необхідності продовження зусиль із пошуку політичного й мирного виходу з кризи у Сирії, Ємені та Лівії за повної підтримки усіх залучених сторін.

«Потребує пожвавлення й близькосхідний мирний процес, оскільки стагнація з обох сторін лише поглиблює наявні розбіжності, віддаляючи нас від розв’язання за принципом двох держав», – зазначив міністр.

Він нагадав, що особлива відповідальність за підтримання миру й безпеки у світі лежить на Раді Безпеки.

«Радбез, й не в останню чергу його постійні члени, мають діяти відповідно до Статуту ООН, а не мотивуватися вузькими політичними інтересами у грі з нульовою сумою, підриваючи довіру до цього важливого органу», – зауважив дипломат.

До слова, 1 жовтня Європейський союз ввів санкції проти двох осіб і чотирьох компаній за незаконне будівництво залізничного сполучення так званим Керченським мостом.

Як повідомлялося 9 вересня, посли ЄС дали «зелене світло» шестимісячному продовженню санкцій проти 175 осіб і 44 юридичних осіб, які відповідальні за підрив територіальної цілісності України.