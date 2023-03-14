Сто мільйонів за Коболєва: за ексголову «Нафтогазу» внесли заставу

Повний розмір застави становить 230 мільйонів гривеь

За ексголову «Нафтогазу» Андрія Коболєва станом на зараз внесли близько 107 мільйонів гривень застави. Про таке повідомляє Суспільне.

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ВАКС зобов'язав його сплатити повну суму в розмірі майже 230 мільйонів гривень. Якщо він не внесе її, сторона обвинувачення зможе подати чергове клопотання про зміну запобіжного заходу.

В коментарі Суспільному після засідання суду Коболєв заявив, що йому стало відомо, що прокурори подали клопотання про арешт його рахунків. Раніше в САП та НАБУ заявляли, що не ініціювали блокування рахунків підозрюваного.

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«Я приїхав, знаючи про розслідування, очікуючи на підозру, розуміючи всі наслідки. Подібні жорсткі рішення не тільки неприємні для мене, але й насправді підривають довіру до всієї антикорупційної вертикалі», – сказав колишній голова «Нафтогазу».

19 січня правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву. За версією слідства, Коболєв отримав премію на 229 млн гривень більше дозволеної законом. 20 січня Вищий антикорупційний суд оголосив перерву в обранні запобіжного заходу Коболєву до 23 січня 2023 року.

Нагадаємо, 1 березня 2023 року Апеляційна палата ВАКС застосувала до колишнього Голови правління НАК «Нафтогаз України» запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 229,248 млн грн. Відповідно до рішення суду, підозрюваний мав внести кошти протягом 5 днів з моменту проголошення рішення, тобто до 06.03.2023, та зобов’язувався повідомити про це детектива/прокурора.

Вищий Антикорупційний суд у вівторок, 14 березня, розглянув клопотання щодо зміни запобіжного заходу ексголові «Нафтогаз» Андрію Коболєву. Суд наклав на Коболєва додатковий обов’язок носити електронний браслет, заставу залишив на рівні 229 млн грн.