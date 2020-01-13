Помер президент Асоціації спортивних журналістів України



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Михайло Волобуєв Фейсбук

Михайло Волобуєв 20 років очолював АСЖУ

Після тривалої боротьби з важкою хворобою пішов з життя багаторічний президент Асоціації спортивних журналістів України, член НОК України Михайло Волобуєв. Він 20 років очолював АСЖУ.

Журналістську діяльність Волобуєв починав у редакції «Новин» Київської студії телебачення, куди прийшов після роботи на флоті. Далі працював у редакціях газет «Юный ленинец», «Комсомольское знамя», «Радянська Україна» тощо.

У листопаді Правління АСЖУ обрало виконуючим обов’язки президента Олександра Гливінського, який також працює прес-аташе національної збірної України з футболу.

На 23 січня призначено позачерговий З’їзд АСЖУ.