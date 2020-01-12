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    Кримінал

    У Львові дівчина випала з четвертого поверху з порізаними венами

    • Розсилка
    У Львові дівчина випала з четвертого поверху з порізаними венами

    На той момент у помешканні було ще троє чоловіків

    Відкрито кримінальне провадження через випадок, який стався вчора у Львові, дівчина випала з вікна квартири четвертого поверху та була госпіталізована.

    Про це розповіла начальник відділу комунікації ГУНП у Львівській області Світлана Добровольська, повідомляє УНН.

    «Вчора, 11 січня близько 20:00 надійшло повідомлення, що з вікна квартири на четвертому поверсі випала дівчина. Приїхала слідчо-оперативна група, встановила її особу, нею виявилася 21-річна мешканка Перемишлянського району (Львівської області – ред.). Вона була госпіталізована з травмами, медики виявили порізані вени», – розповіла Добровольська.

    За її словами, на той момент у квартирі було ще троє чоловіків.

    «Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.120 ККУ (Доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, примусу до протиправних дій або систематичного приниження її людської гідності – ред.)», – пояснила Добровольська.

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