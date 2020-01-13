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    В Іраку застрелили двох журналістів

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    <span>Ахмед Абдула Самада і Сафаа Галі&nbsp;</span> - В Іраку застрелили двох журналістів
    Ахмед Абдула Самада і Сафаа Галі 
    Фото: dijlah tv

    Оператор отримав три кульові поранення у груди

    Кореспондента телеканалу Dilja Ахмеда Абдула Самада і оператора Сафаа Галі застрелили в Іраку. Про це повідомляє DailyMail.

    Як наголошується, невідомі відкрили вогонь по авто журналістів. На веб-сайті Dilja TV оприлюднили відеозапис з місця вбивства. На кадрах видно, що Самад отримав вогнепальне поранення голови, на дверцятах автомобіля - сліди від куль. Оператор отримав три кульові поранення в груди.

    Посольство США в Багдаді опублікувало в Twitter заяву, де назвало вбивство журналістів «жалюгідним і боягузливим».

    «Тривалі вбивства, викрадення людей, переслідування та залякування з боку збройних угруповань представників преси, активістів соціальних мереж і прихильників реформ в Іраку не можуть залишатися безкарними», - йдеться в сообщании.

    Нагадаємо, в неділю, 12 січня, в Іраку обстріляли ракетами з установки «Катюша» військову авіабазу, де розміщуються американські військові.

    Раніше повідомлялося, що військовослужбовці США знали про майбутню атаку на американську авіабазу Аль-Асад в Іраку. Так, більшість військ вилетіли з бази, інші ховалися в бункерах за два з половиною години до початку ракетного удару.

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