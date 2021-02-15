Розрив у президентському рейтингу між Зеленським і Порошенком зменшується – опитування КМІС

Раніше «Європейська Солідарність» вийшла на перше місце в рейтингу політичних партій

За Порошенка готові проголосувати 18,3% респондентів

Якби президентські вибори відбулися на початку лютого 2021 року, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський. За чинного президента проголосували б 16,2% серед усіх респондентів і 22,7% серед тих, хто визначився з вибором. Про це свідчать дані опитування КМІС.

Водночас розрив у президентському рейтингу між Зеленським і Порошенком зменшується. За колишнього президента готові проголосувати 13,1% серед усіх респондентів і 18,3% серед тих, хто визначився.

Юлія Тимошенко має такі показники: 10,3% і 14,5%, а Юрій Бойко – 8,1% і 11,4%. Крім того, до списку включені Ігор Смешко (5,9 % і 8,2 %), Віктор Медведчук (3,7 % і 5,1 %), Володимир Гройсман (3,2 % і 4,5 %), Анатолій Гриценко (2,9 % і 4,1 %).

Опитування КМІС

Опитування КМІС відбувалося 5-7 лютого методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 2 005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Статистична похибка не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, «Європейська Солідарність» вийшла на перше місце в рейтингу політичних партій. Про це свідчить соціологічне опитування КМІС, яке було проведене 5-7 лютого після рішення РНБО про закриття проросійських телеканалів.

Половина населення України підтримує рішення президента Володимира Зеленського щодо введення санкцій на телеканали Віктора Медведчука.