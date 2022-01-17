Порошенко емоційно звернувся до українців та розповів про «червоні лінії»

Петро Порошенко: А хто ж звинувачує нас у зраді? Ті, коли захоплювали «зелені чоловічки» Крим, вони знімали фільми в Москві, знімаючи «відосики» на Красній площі

Порошенко наголосив, що порушивши справу про держзраду – влада перетнула червону лінію

П’ятий президент Петро Порошенко після свого повернення в Україну заявив, що влада Володимира Зеленського намагається зруйнувати країну зсередини. Він зазначив, що коли його команда рятувала країну, «зелена команда» співпрацювала з Росією та руйнувала усі культурні цінності нашої країни.

Порошенко зазначив, що влада боїться справжніх патріотів, саме тому вони перешкоджали, він також наголосив, що порушивши справу про держзраду – влада перетнула червону лінію.

«Вони намагалися заявити про те, що ми скоїли злочин. Для мене це не новина. За три роки ці негідники порушили понад 120 кримінальних справ проти мене і проти вас. Бо справи порушені за Томос, справи порушені за наказ про контрнаступ, справи порушені за створення «нормандського формату», справи порушені за здійснення і укріплення обороноздатності. Але коли вони порушили справу про державну зраду – це є перетин червоних ліній. Це виклик не тільки мені, а це виклик усім нам і всім п’яти рокам з 14 по 19-й, коли ми з вами будували державу, створили національну ідентифікацію, прийняли закон про мову, зробили декомунізацію і багато-багато іншого, включно з армією, мовою і вірою», – сказав Порошенко.

За його словами, звинувачення висунули ті, хто у скрутні для України часи співпрацював з Росією.

«А хто ж звинувачує нас у зраді? Ті, коли захоплювали «зелені чоловічки» Крим, вони знімали фільми в Москві, знімаючи «відосики» на Красній площі. Тоді, коли катували Рибака в Горлівці, вони членом грали на роялі, вважаючи, що це є символ культури моєї України. Вони – зрадники українських військових, які кидали за ґрати українських «кіборгів», офіцерів, генералів, спецназерів, «Ріфмайстра» для того, щоб отримати політичні дивіденди. Значна частина сидить у в’язницях і – додав Порошенко.

Він підкреслив, що влада не зможе нічого йому зробити, бо є така величезна підтримка від справжніх патріотів.

«Але сьогодні у нас уже є перша перемога. Маленька, але важлива. Вони збиралися затримати нас в аеропорту і злякалися вас. Бо ви сильні, ви молодці, ви знаєте і вмієте перемагати. Це перша, але дуже важлива перемога. У нас попереду ще багато перемог. Я вітаю ваші лозунги. Я не є їх автором, але це дуже круто. I’ll be back. Ви казали, що країні потрібен порох? Все, у вас Порох є. І разом – до перемоги», – наголосив Порошенко.

Як відомо, Порошенко прибув на суд для обрання запобіжного заходу (трансляція). Під будівлею суду зібралися сотні прихильників Порошенка та вишукувалась Нацгвардія (фото).

Як повідомлялося, представники Державного бюро розслідувань намагалися вручити колишньому президент України Петру Порошенку підозру у державній зраді прямо на паспортному контролі в аеропорту «Жуляни».

«Вимагаю пояснити дії прикордонників щодо мого недопуску на територію України. Це – порушення закону!», – сказав Порошенко.

Натомість ДБР переконує, що лідера «Євросолідарності» не збиралися затримувати, а слідчі намагалися вручити Порошенку повістку про виклик до суду на сьогодні.

Згодом експрезидент пройшов паспортний контроль та виступив перед прихильниками. Дивіться виступ експрезидента зі сцени біля аеропорту (фото, відео).

Він, зокрема, звернувся до Зеленського фразою з культового фільму (відео).

Сьогодні о 09:03 літак з Порошенком приземлився в «Жулянах». Біля «Жулян» зібралися кілька тисяч прихильників лідера «Європейської солідарності». Вони стояли з прапорами біля входу до терміналу. Також біля аеропорту чергували силовики.

Перед відльотом з Варшави Порошенко опублікував відео. Також Порошенко вирішив поспілкуватися зі ЗМІ у Варшаві напередодні свого повернення в Україну. Повне відео пресконференції можна подивитися тут.

Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.

Читайте також матеріали «Главкома»:

Джерело: Прямий