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    «Це провокація». Прикордонники не пускали Порошенка на територію України (відео)

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    Сьогодні о 09:03&nbsp;літак з Порошенком приземлився в &laquo;Жулянах&raquo; - «Це провокація». Прикордонники не пускали Порошенка на територію України (відео)
    Сьогодні о 09:03 літак з Порошенком приземлився в «Жулянах»
    фото: скріншот відео

    «Вимагаю пояснити дії прикордонників щодо мого недопуску на територію України. Це – порушення закону!», – сказав Порошенко.

    У понеділок, 17 січня, п’ятий президент України Петро Порошенко повернувся з-за кордону в Україну. Представники Державного бюро розслідувань вручають колишньому президенту підозру у державній зраді прямо на паспортному контролі в аеропорту «Жуляни».

    «Вимагаю пояснити дії прикордонників щодо мого недопуску на територію України. Це порушення закону!», сказав Порошенко.

    Сьогодні о 09:03 літак з Порошенком приземлився в «Жулянах». Біля «Жулян» зібралися кілька сотень прихильників лідера «Європейської солідарності». Вони стоять з прапорами біля входу до терміналу. Також біля аеропорту чергують силовики.

    Перед відльотом з Варшави Порошенко опублікував відео. Також Порошенко вирішив поспілкуватися зі ЗМІ у Варшаві напередодні свого повернення в Україну. Повне відео пресконференції можна подивитися тут.

    Як відомо, Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00.

    ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.

    Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі. Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.

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    Теги: Петро Порошенко політика
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    «Це провокація». Прикордонники не пускали Порошенка на територію України (відео)