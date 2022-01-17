«Це провокація». Прикордонники не пускали Порошенка на територію України (відео)

Сьогодні о 09:03 літак з Порошенком приземлився в «Жулянах»

«Вимагаю пояснити дії прикордонників щодо мого недопуску на територію України. Це – порушення закону!», – сказав Порошенко.

У понеділок, 17 січня, п’ятий президент України Петро Порошенко повернувся з-за кордону в Україну. Представники Державного бюро розслідувань вручають колишньому президенту підозру у державній зраді прямо на паспортному контролі в аеропорту «Жуляни».

«Вимагаю пояснити дії прикордонників щодо мого недопуску на територію України. Це – порушення закону!», – сказав Порошенко.

Сьогодні о 09:03 літак з Порошенком приземлився в «Жулянах». Біля «Жулян» зібралися кілька сотень прихильників лідера «Європейської солідарності». Вони стоять з прапорами біля входу до терміналу. Також біля аеропорту чергують силовики.

Перед відльотом з Варшави Порошенко опублікував відео. Також Порошенко вирішив поспілкуватися зі ЗМІ у Варшаві напередодні свого повернення в Україну. Повне відео пресконференції можна подивитися тут.

Як відомо, Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00.

ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.

Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі. Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.