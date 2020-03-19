Італія вже обігнала Китай за кількістю смертей від коронавірусу



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За останні 24 години в Італії зафіксували 427 летальних випадків

Смертність від коронавірусу в Італії у вісім разів вища, ніж у Китаї

В Італії кількість пацієнтів, які померли через коронавірусну інфекцію, збільшилася до 3405, перевищивши кількість жертв в Китаї, звідки почалося поширення Covid-19.

Як повідомляє ANSA, за останні 24 години в Італії зафіксували 427 летальних випадків. Днем раніше від коронавірусу померли 475 пацієнтів.

У Китаї на сьогоднішній день померли 3245 осіб.

Загальна кількість випадків зараження в Італії зросла до 41 035, за день зареєстрували 5 322 нових випадків. 2498 пацієнтів перебувають у реанімації.

Як зазначає журнал журнал Nature Medicine, в епіцентрі спалаху коронавірусу - китайському Ухані, смертність становила лише 1,4%, тоді як в Італії зараз цей показник дорівнює 8,3%.

У цілому ж, показник у кілька разів відрізняється від решти світу в більшу сторону. За нещодавньою інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, Covid-19 виявився смертельним у 3,4% випадках, а відміну від первісних 1,4%.

Нагадаємо, в Італії визнали: 99% померлих від коронавірусу мали інші хвороби.