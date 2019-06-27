Сенат США відмовився направляти допомогу мігрантам на кордоні



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Мігранти на американському кордоні

Сенат голосуватиме за власну версію законопроєкту про гуманітарну допомогу на кордоні

Сенат США відхилив законопроєкт, спрямований на відправку допомоги мігрантам на американський кордон.

Про це повідомляє BBC.

Республіканець Мітч Макконнелл назвав «попозицією, що не має сенсу» законопроєкт, розроблений в очолюваній демократами Палаті представників.

Пізніше Сенат голосуватиме за власну версію законопроєкту про гуманітарну допомогу на кордоні.

«Ніяких отруйних пігулок; лише чистий рахунок, щоб забезпечити асигнування на надзвичайну ситуацію, які Білий дім запросив два місяці тому», - сказав конгресмен.

Як відомо, у вівторок нижня палата Конгресу затвердила законопроект про прикордонну допомогу на суму 4,5 млрд доларів.

Раніше мексиканська влада опублікувала повний текст договору між Мексикою і США, що регламентує міграційні питання.