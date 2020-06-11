Австрія відкриває кордони для трьох десятків європейських країн



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Відкриття австрійських кордонів заплановано на 16 червня

Для частини іноземців Австрія скасує 14-денний домашній карантин або тест на коронавірус

Австрія з 16 червня дозволить в’їзд в країну для іноземців з 31 країни, без надання ними довідки про негативний результат тесту на коронавірус чи необхідності перебування під двотижневим домашнім карантином.

Про це заявив у середу міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленбернг.

«Із завершенням 15 червня, тобто з 00:00 16 червня, загалом щодо 31 країни скасовуються пов’язані з коронакризою обмеження на в’їзд – 14-денний домашній карантин або тест на коронавірус», - заявив він.

За словами австрійського міністра, цим самим зроблено черговий крок в напрямку відновлення свободи пересування та подорожей, після відкриття кордонів минулого тижня з сімома країнами-сусідами.

У цілому Австрія відкриває свої кордони щодо всіх країн членів Євросоюзу, Європейської асоціації вільної торгівлі та Європейської економічної зони, за винятком чотирьох країн – Швеції, Великої Британії, Португалії та Іспанії. Іспанія поки сама не відкриває кордони, планується що це станеться після 1 липня.

Щодо трьох інших країн – то там досі спостерігається великий інфекційний ризик і при в’їзді з цих країн в Австрію і надалі вимагатиметься надання довідки на коронавірус або ж відправлення під домашній карантин на 14 днів.

При цьому Австрія відкриває кордон і з сусідньою Італію. Щоправда, залишається в силі попередження МЗС щодо регіону Ломбардія, куди австрійцям не рекомендується їхати.

Нагадаємо, Німеччина продовжила обмеження на поїздки за межі ЄС до кінця літа. Уряд радить громадянам утриматися від подорожей до 160 країн.

До слова, Україна запустила внутрішнє авіасполучення: з 5 червня, а міжнародне планує - з 15 червня.

Як повідомлялося, у Польщі продовжили заборону на міжнародні авіаперевезення до 16 червня 2020 року.

Нагадаємо, українських туристів не пускатимуть до Євросоюзу відразу після відновлення авіасполучення.

До відома, з 28 травня громадяни десяти країн ЄС, зокрема і Польщі, можуть відвідувати Хорватію з туристичною метою. З 3 червня свої кордони відкрила Італія, з 4 червня – Австрія. З 15 червня до цих країн приєднаються Німеччина, Чехія, Франція та Греція, а з 22 червня - Іспанія.

Джерело: Укрінформ