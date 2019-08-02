  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Іванчук передумав давати 175 млн грн на дороги: Зеленський через Facebook наполягає

    • Розсилка
    Іванчук передумав давати 175 млн грн на дороги: Зеленський через Facebook наполягає

    Нардеп заявив, що може допомогти депутату від Зеленського правильно оформити технічну документацію

    Народний депутат Андрій Іванчук заявив, що може допомогти депутату-переможцю на окрузі в селі Космач від  партії «Слуга народу» правильно оформити технічну документацію.

    Про це нардеп Іванчук написав на своїй сторінці в Facebook.

    Нагажаємо, президент Володимир Зеленський добився від народного депутата Андрія Іванчука (фракція «Народний фронт») фінансування з приватних коштів будівництва дороги до села Космач.

    Після наради Іванчук повідомив про ремонт доріг в Коломиї і Городенці. За його словами, кілька днів тому розпочався ремонт дороги на вулиці Шевченка у Коломиї, а також триває ремонт дороги Городенка - Івано-Франківськ.

    «На прохання президента України про допомогу відремонтувати дорогу в Космачі, то, думаю, глава держави мав на увазі використовувати мій досвід і допомогти переможцеві від "Слуги народу" на сусідньому виборчому окрузі правильно оформити документи, зробити проект і, відповідно, технічну документацію, щоб вирішити проблеми цього округу», - заявив Іванчук.

    .png_51

    Однак після в коментарях під постом Андрія Іванчука з'явився коментар від президента Володимира Зеленського.

    «Ні, пане Іванчук, ви пообіцяли, тому фінансуйте», - заявив глава держави.

    Також в коментарях написав і глава Офісу президента Андрій Богдан.

    «Ні. Президент вірить що Ви профінансуєте ці роботи!», - зазначив Богдан


    1_11


    Як повідомлялось, сьогодні Зеленський відвідував Прикарпаття. Президент призначив Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

    Читайте також
    дороги депутат Народний фронт партії документи ремонт фінансування Володимир Зеленський Андрій Іванчук Івано-Франківськ Facebook президент Андрій Богдан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ