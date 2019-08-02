Іванчук передумав давати 175 млн грн на дороги: Зеленський через Facebook наполягає



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Нардеп заявив, що може допомогти депутату від Зеленського правильно оформити технічну документацію

Народний депутат Андрій Іванчук заявив, що може допомогти депутату-переможцю на окрузі в селі Космач від партії «Слуга народу» правильно оформити технічну документацію.

Про це нардеп Іванчук написав на своїй сторінці в Facebook.

Нагажаємо, президент Володимир Зеленський добився від народного депутата Андрія Іванчука (фракція «Народний фронт») фінансування з приватних коштів будівництва дороги до села Космач.

Після наради Іванчук повідомив про ремонт доріг в Коломиї і Городенці. За його словами, кілька днів тому розпочався ремонт дороги на вулиці Шевченка у Коломиї, а також триває ремонт дороги Городенка - Івано-Франківськ.

«На прохання президента України про допомогу відремонтувати дорогу в Космачі, то, думаю, глава держави мав на увазі використовувати мій досвід і допомогти переможцеві від "Слуги народу" на сусідньому виборчому окрузі правильно оформити документи, зробити проект і, відповідно, технічну документацію, щоб вирішити проблеми цього округу», - заявив Іванчук.

Однак після в коментарях під постом Андрія Іванчука з'явився коментар від президента Володимира Зеленського.

«Ні, пане Іванчук, ви пообіцяли, тому фінансуйте», - заявив глава держави.

Також в коментарях написав і глава Офісу президента Андрій Богдан.

«Ні. Президент вірить що Ви профінансуєте ці роботи!», - зазначив Богдан





Як повідомлялось, сьогодні Зеленський відвідував Прикарпаття. Президент призначив Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації.