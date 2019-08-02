Зеленський їде на Прикарпаття



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Президент Володимир Зеленський відвідає Івано-Франківську область

Зеленський представить нового очільника обласної державної адміністрації

Сьогодні, 2 серпня, президент Володимир Зеленський перебуватиме з робочою поїздкою в Івано-Франківській області.

Пресслужба Офісу президента повідомляє, що глава держави візьме участь у нарадах щодо реконструкції терміналу та інфраструктури аеропорту в обласному центрі та розвитку регіону Українських Карпат.

Крім того, Зеленський представить нового очільника обласної державної адміністрації.

Також він огляне один зі зруйнованих повенями мостів і візьме участь у нараді щодо їхнього відновлення.

На початку липня Зеленський заявив, що призначить головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля. Він був одним з претендентів на посаду голови Львівської ОДА.

Денис Шмигаль, 1975 року народження, львів'янин. У січні 2018 року Шмигаль став директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК «Західенерго», що належить Ринату Ахметову). До цього обіймав посаду голови департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської ОДА, був заступником начальника ГУ Міндоходов у Львівській області.