Гройсман збирається після парламентських виборів знов очолити Кабмін



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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

Парламентські вибори відбудуться в Україні восени 2019 року

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що готовий знову очолити уряд після парламентських виборів. Про це він сказав в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«У мене є розуміння, що робити далі, і я можу очолювати уряд. Якщо український народ вирішить, що я і сформована нами команда будуть гідно представляти їхні інтереси та реалізовувати ті завдання, які люди перед нами ставлять, то я готовий буду очолити уряд», - зазначив Гройсман.

Водночас він наголосив, що важливим є формування після виборів сильної та згуртованої коаліції.

«Тому що ефективність уряду залежить від того, наскільки він може спиратися на парламентську більшість», - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше Гройсман розповів, що робитиме, якщо Зеленський розпустить Раду.