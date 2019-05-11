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    Політика

    Гройсман збирається після парламентських виборів знов очолити Кабмін

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    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман - Гройсман збирається після парламентських виборів знов очолити Кабмін
    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

    Парламентські вибори відбудуться в Україні восени 2019 року

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що готовий знову очолити уряд після парламентських виборів. Про це він сказав в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна». 

    «У мене є розуміння, що робити далі, і я можу очолювати уряд. Якщо український народ вирішить, що я і сформована нами команда будуть гідно представляти їхні інтереси та реалізовувати ті завдання, які люди перед нами ставлять, то я готовий буду очолити уряд», - зазначив Гройсман.

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    Водночас він наголосив, що важливим є формування після виборів сильної та згуртованої коаліції.

    «Тому що ефективність уряду залежить від того, наскільки він може спиратися на парламентську більшість», - додав прем'єр.

    Нагадаємо, раніше Гройсман розповів, що робитиме, якщо Зеленський розпустить Раду.

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