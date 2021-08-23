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    Із Кабула до Києва вирушив літак із сотнею людей на борту

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    Людей з Афганістану евакуює&nbsp;український військовий літак Іл-76МД - Із Кабула до Києва вирушив літак із сотнею людей на борту
    Людей з Афганістану евакуює український військовий літак Іл-76МД
    Фото: Aerosint division

    Україна евакуює з Афганістану своїх громадян

    Операція з евакуації українців з Афганістану триває. У понеділок, 23 серпня, близько 13 години з Кабула в Україну вирушив літак з сотнею людей на борту. Про це повідомив під час саміту Кримської платформи міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

    Раніше повідомлялося, що в Афганістані залишається понад 100 українців, евакуація яких буде здійснена найближчого дня.

    «У нас в Афганістані залишається понад 100 українців і найближчими днями буде продовжена операція з евакуації. Тому, як постійно говорить президент України, ми не залишимо жодного українця в біді», – розповів 22 серпня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

    Нагадаємо, таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

    Тисячі афганців та іноземців тікають із країни, боючись розправи бойовиків.

    Нагадаємо, Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил ЗСУ вилетів з Кабула 21 серпня.

    22 серпня український військовий літак Іл-76МД повернувся до Києва. Другий евакуаційний борт із Кабула привіз 83 людини.

    Вашингтон подякував іноземним урядам, які погодились прийняти громадян, евакуйованих з Афганістану, зокрема й Україні.

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    Теги: Афганістан літак Україна Дмитро Кулеба евакуація
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    Із Кабула до Києва вирушив літак із сотнею людей на борту