Із початку року в Україні зірвалися 44% тендерів Міноборони



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Зі 128 відмінених конкурентних тендерів 107 було відмінено, бо для участі подалися менше двох пропозицій

У першому півріччі 2020 року Міністерством оборони України успішно завершено 158 конкурентних тендерів на загальну суму 5,1 млрд. грн. За цей же період було відмінено 128 конкурентних тендерів або 44,7% від загальної кількості оголошених торгів на загальну очікувану вартість 3,46 млрд. грн.

Відповідну інформацію проект «Марлін» отримав із системи Prozorro.

Всі тендери організовані Відділом підготовки та проведення закупівель за напрямком тилового забезпечення управління проведення закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони.



Зі 128 відмінених конкурентних тендерів: 107 (83,6 %) відмінено, бо для участі було подано менше двох тендерних пропозицій. Ще 13 (10,2%) тендерів відмінено у зв’язку з відсутністю подальшої потреби в закупівлі товарів і послуг. І 8 (6,2%) тендерів – у зв’язку з неможливістю усунути порушення законодавства з питань публічних закупівель.



Нижче – перелік послуг, за яким були відмінені тендери на найбільшу очікувану вартість:

Перевезення громадським залізничним транспортом на суму 699,4 млн грн. Індивідуальне обмундирування – 648,9 млн грн. Продукти харчування – 279 млн грн. Організація харчування – 241,02 млн грн. Кухонне приладдя – 212,02 млн грн. Ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів військового призначення – 154,7 млн грн.

Аналітики проєкту наголошують, що з метою зниження ризику неуспішного закінчення закупівель, Міністерству оборони варто використати можливості організації консультацій з ринком, яка передбачена діючою редакцією закону «Про публічні закупівлі».



Для планування закупівель та підготовки до проведення закупівель замовник може проводити попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку, у тому числі запитувати й отримувати рекомендації та інформацію від бізнесу. Це допоможе уникнути ризику формування заниженої очікуваної вартості та включення дискримінаційних вимог в тендерну документацію.



Раніше проєкт «Марлін» повідомляв, що на кінець 2019 року Мінфін занепокоївся проблемами, через які Міноборони та інші силові структури не встигали освоювати виділені кошти на нацбезпеку.