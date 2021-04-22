Ізраїль атакував сирійські військові об’єкти у відповідь на ракетний напад

Ізраїльська армія завдала удару по ракетній установці і системах ППО в сусідній Сирії

Ізраїльська армія атакувала сирійські військові об’єкти після того як, запущена із Сирії ракета приземлилася на півдні Ізраїлю, недалеко від місця, де знаходиться ядерний реактор.

Як пише The Washington Post, ізраїльські війська атакували ракетну установку та системи ППО в сусідній Сирії.

За даними сирійських державних ЗМІ, в результаті ізраїльського удару постраждали четверо солдатів, завдана матеріальна шкода.

Іран, який розташував війська у Сирії, звинуватив Ізраїль у серії нападів на свої ядерні об'єкти, включаючи саботаж на його ядерному об'єкті в Натанзі 11 квітня, та пообіцяв помститися.

Ізраїльська армія заявила, що випущена Сирією ракета приземлилась в регіоні Негев, а сирени сповіщення спрацювали поблизу Дімона, де розташований ядерний реактор Ізраїлю.

Також були повідомлення про вибухи по всьому Ізраїлю. Пізніше армія заявила, що випущена ракета не завдала шкоди.

Нагадаємо, що 11 квітня в Ірані на ядерному об'єкті сталася аварія, пов'язана з електричними мережами. Аварія порушила роботу центрифуг зі збагачення урану.

Згодом керівництво країни назвало аварію на об'єкті в місті Натанзі терористичним актом. Влада Ірану заявила, що залишає за собою право на відповідні дії щодо винних.