В Ізраїлі спрацювали сирени повітряної тривоги біля ядерного реактора

Поки інформації про потерпілих і руйнування не надходило

Сирени повітряної тривоги спрацювали на півночі пустелі Негев в Ізраїлі в ніч на 22 квітня. Про це повідомила газета Times of Israel.

Потім жителі Єрусалима та інших населених пунктів в центральній частині країни повідомили про вибухи. Сирійська ракета «земля-повітря» вибухнула на півдні Ізраїлю.

Даних про потерпілих і руйнування поки не надходили.

За інформацією ЗМІ, ракети, мабуть, були запущені не з сектора Газа.

האזעקה שהופעלה הלילה בכפרים סמוך לדימונה pic.twitter.com/Vh5ATizrVu — almog boker (@bokeralmog) April 21, 2021

Агентство Reuters з посиланням на Армію оборони Ізраїлю заявило, що сирени спрацювали поблизу міста Дімона, де знаходиться ядерний реактор.

Військові заявили, що у відповідь на запуск ракети вони атакував кілька ракетних батарей у Сирії, в тому числі ту, яка вистрілила снарядом, який потрапив на їх територію.

За даними сирійських державних ЗМІ, в результаті ізраїльського удару постраждали четверо солдатів, завдана матеріальна шкода.