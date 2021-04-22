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    В Ізраїлі спрацювали сирени повітряної тривоги біля ядерного реактора

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    Сирійська ракета &laquo;земля-повітря&raquo; вибухнула на півдні Ізраїлю - В Ізраїлі спрацювали сирени повітряної тривоги біля ядерного реактора
    Сирійська ракета «земля-повітря» вибухнула на півдні Ізраїлю
    Фото: Reuters

    Поки інформації про потерпілих і руйнування не надходило

    Сирени повітряної тривоги спрацювали на півночі пустелі Негев в Ізраїлі в ніч на 22 квітня. Про це повідомила газета Times of Israel.

    Потім жителі Єрусалима та інших населених пунктів в центральній частині країни повідомили про вибухи. Сирійська ракета «земля-повітря» вибухнула на півдні Ізраїлю.

    Даних про потерпілих і руйнування поки не надходили.

    За інформацією ЗМІ, ракети, мабуть, були запущені не з сектора Газа.

    Агентство Reuters з посиланням на Армію оборони Ізраїлю заявило, що сирени спрацювали поблизу міста Дімона, де знаходиться ядерний реактор.

    Військові заявили, що у відповідь на запуск ракети вони атакував кілька ракетних батарей у Сирії, в тому числі ту, яка вистрілила снарядом, який потрапив на їх територію.

    За даними сирійських державних ЗМІ, в результаті ізраїльського удару постраждали четверо солдатів, завдана матеріальна шкода.

    Теги: Ізраїль військові ракета
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