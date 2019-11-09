В Ізраїлі створили танк - «невидимку», яким керує штучний розум



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На озброєння ця машина надійде в армію Ізраїлю через 5-7 років

«Кармель» здатний запускати дрони зі снарядами та розвідувальні апарати

Ізраїль показав нову модель «розумного» танка.

Бойова машина здатна запускати дрони зі снарядами або розвідувальні апарати, оснащена новітньою системою управління. Розробники назвали своє дітище «Кармель».

Екіпаж танка становить лише дві особи, але сама машина напхана різними датчиками і камерами. Для управління танком обидва члени екіпажу використовують шоломи Iron Vision. Подібне обладнання використовують лише пілоти винищувачів 5 покоління. Вся інформація з камер і датчиків на бортах танка виводиться на екрани, вмонтовані в шоломи і на головний екран системи управління танком.

Екіпаж отримує всю інформацію про те, що відбувається на полі бою, а за допомогою спеціальної системи може бачити картину бою в круговому огляді. Деякі операції та функції здійснюються за допомогою джойстиків, а левова частка рішень і дій покладено на штучний інтелект.

Систему управління танком розробляв концерн Rafael, що створює як системи «розумного світла», так і найскладніші штучні інтелекти для управління зв'язком. Завдяки такому підходу екіпаж може зосередитися на поразці цілей і на нейтралізації інших загроз.

Ізраїльський новий танк можна назвати невидимкою, так як вдень або вночі за допомогою приладів нічного бачення або тепловізорів його виявити стало ще складніше.

Також фахівці говорять про те, що його складно виявити і за допомогою приладів радіоелектронної розвідки. На озброєння ця машина надійде в армію Ізраїлю через 5-7 років.