Ізраїль може депортувати журналіста Бабченка у Росію, йому заборонили працювати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У листопаді російський журналіст Аркадій Бабченко залишив територію України і переїхав до Ізраїлю

За словами Аркадія Бабченка, йому офіційно наказано лежати на дивані і нічого не робити. Журналіст назвав це «вершиною своєї професійної діяльності»

Російський журналіст Аркадій Бабченко поскаржився на неможливість працювати і попросив грошей у своїх підписників. Про це він написав у себе в Facebook.

«Взагалі, звичайно, дивні відчуття, коли тобі офіційно заборонено працювати. Під загрозою депортації, Карл. Ах ти сука, ти що, на роботу ходив? Давай його в літак і в Мордор, пацани. Поки що немає дозволу на роботу, не можна займатися ніякою трудовою діяльністю, що приносить дохід. Здавалося б. Хлопці. Я журналіст. Я ваші робочі місця забирати не буду ніяким боком. Рівно навпаки», – написав він.

За словами Бабченка, на сьогоднішній день йому офіційно наказано лежати на дивані і нічого не робити. Журналіст назвав це «вершиною своєї професійної діяльності».

Нагадаємо, в листопаді російський журналіст Аркадій Бабченко залишив територію України. Він повідомив, що основною причиною його переїзду з України до Ізраїлю була загроза життю і безпеці сім'ї.

Журналіст зауважив, що «з того варіанту подій, який зараз розвивається в Україні», він не бачить оптимістичного виходу.

«Брати участь в експериментах на кшталт «давайте під час війни виберемо головнокомандувачем комедіанта» я не хочу. Я постою за парканчиком, подивлюся з боку, чим це все закінчиться», - сказав Бабченко.

Раніше журналіст Євген Кисельов повідомив, що Бабченко виїхав з України.

Як відомо, у резонансній справі про «замах у Києві на опозиційного російського журналіста Аркадія Бабченка» 1 жовтня 2018 року набув сили вирок організатору «вбивства» - 50-річному Борису Герману, співвласнику та комерційному директору збройного підприємства «Шмайсер».

Раніше Бабченко, якого планували вбити у Києві, оприлюднив у соцмережі папери, які він назвав орієнтуванням ФСБ на своє вбивство.